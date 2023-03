Bár Kevin Constantine gárdája hullámzó teljesítményt nyújtott az alapszakaszban, a mutatott játék alapján azonban mindenki tudta, ott a helye a playoffban a Volánnak. Végül Háriék a playinben harcolták ki a jogot a nyolcaddöntőre. A kvalifikációban az olasz Asiago jutott a kék-fehéreknek, az a csapat, amelyik kiválóan zárta a szezon második felében, többek között nyert a Raktár utcában is. A playinban két győzelemig zajlik a párharc, így az első győzelem kulcsfontosságú, ennek szellemében a Fehérvár hazai jégen kiváló játékkal nyert 4-0-ra. Pénteken a rájátszásba jutásért játszottak Olaszországban Mihályék. Jól is kezdték a találkozót a Fejér megyeiek, három perc sem telt, és Erdély révén már előnyben is voltak. A folytatásban azonban nem tudott igazán meglépni a Volán, bár folyton vezetettek a kék-fehérek, az Asiago ott loholt a sarkukban. Aztán a második harmadban bár rövid ideig, de Háriék megléptek kettővel (3-5). Azonban gyorsan jött a válasz, de az utolsó játékrészben már nem esett újabb találat, így a Fehérvár két mérkőzés alatt lezárta a párharcot és bejutott a rájátszásba.

– Tiszteletet érdemel, az Asiago és az, ahogyan a szezon végén szerepeltek. Úgy gondoljuk, ők a jobb csapatok közé tartoznak. Nem tudtuk, hogy alakul majd ez a sorozat, hiszen az alapszakaszt jó formában zárták. Tudtuk, hogy gyorsak és jól váltanak támadásba, de mi a játékosainkat is dicséret illeti. Jól játszottunk, több gólt is lőttünk, mint általában. Az első találkozón nem is lett volna szükségünk ennyi lőtt gólra a győzelemhez, ma mind kellett. Az Asiago mindig felzárkózott, ma este megmutatták, képesek gólokat lőni. Tom Barasso Pittsburgben korábban a játékosom volt, így örültem, amikor láttam, jól megy a csapatának. Szeretnék gratulálni nekik, első éves csapatként jó teljesítményt nyújtottak.

Mivel a Graz és a Linz még harcol a rájátszásért, így az ellenfél kilétéra még várni kell. Az biztos, kedden idegenben kezdi meg a playoffot a Hydro Fehérvár AV19, míg hazai jégen pénteken szerepel majd az együttes a legjobb nyolc között.