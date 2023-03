Mivel a kék-fehérek az alapszakaszban a nyolcadik helyen végeztek, így Kevin Constantine fiai nem jutottak be egyenes ágon a playoffba. A hetedik és a tizedik helyen végzett csapatok közül kettő juthat be a rájátszásba, a kiválasztás során a Linz a Graz csapatával került szembe, míg a Fehérvárnak az Asiago jutott. Az osztrákoknak eddig nem igazán jött be a választás, ugyanis az első mérkőzésen 0-2-ről fordított, és nyert 4-2-re a Graz Linzben.

Ami a Volánt illeti, kedden a tavalyi önmagát idézte a gárda, és bár az olaszoknak is megvoltak a helyzeteik, a fehérváriak nagy fölényben, jól játszva nyertek 4-0-ra. A két győzelemig tartó párharcban fontos sikert ért el az AV19, így pénteken Olaszországban le is zárhatják a párharcot Olaszországban.

– Az ellenfél egy nagyon képzett csapat. Nehéz ellenük, ha hátrányba kerülsz, mert remekül védekeznek. Nagyon tiszteletet parancsoló a szezon során kapott góljaik száma. El kell kerülnünk a kiállításokat, emellett jó lenne, ha kapnánk emberelőnyt. Ha láttad a meccset, nem mondhatod, hogy reális az, hogy az ellenfélnek nem volt kiállítása, nekünk pedig három. Ez nagyon frusztráló az edzőnek és persze a játékosoknak is. De összességében a Fehérvár egy jó csapat, hazai pályán különösen erősek. Meg kell találnunk a módját, hogy pénteken hazai pályán, jól játszva egyenlíteni tudjunk.

– Ez egy rövid széria az első meccs nagyon fontos, szóval jó, hogy győzelemmel kezdtünk. Amíg nem nyersz kétszer ebben a párharcban, addig nem nyertél semmit. Nyertünk, nagyon kellett ez a siker, de eközben még nem értünk el semmit. Jól kezdtük a meccset, energikusan. Aztán Findlay lőtt egy szép gólt emberelőnyben, amivel megszereztük a vezetést. Ez nagyon fontos volt. Kulcsfontosságú volt, hogy mi szerezzük az első gólt ezen a találkozón.

Ha nem sikerülne pénteken nyernie a Fehérvárnak, akkor a párharc harmadik, mindent eldöntő mérkőzését vasárnap rendezik majd meg Székesfehérváron.