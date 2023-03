Az edzéseken úgy tűnik, nem tűr ellentmondást. Amikor az interjúhoz ül, mosolyog, szimpatikusan érdeklődik, megnyerő modorú a MOL Fehérvár FC Lengyelországban született vezetőedzője, Bartosz Grzelak. Ami a lényeg: határozott elképzelései vannak, hogy kormányozza ki a Vidit a kátyúból.

- Nagyon keményen szeretnék dolgozni, és szeretném, ha a játékosok is velem tartanának. Csak akkor léphetünk előre, ha mindenki egy irányba húz, mindenki ugyanannyira akarja a fejlődést. Együtt kell erőfeszítéseket tennünk! - hangoztatta a 44 esztendős tréner. - Hallottam már sokat a Vidiről. Nagy potenciált látok a csapatban. Az a célom, hogy arra szintre vezessem a Vidit, ahova való a klub, a tabella tetejére.

Fotós: TOTH ELLA / Forrás: molfehervarfc.hu

Grzelak legutóbb 24 hónapon át irányította a svéd első osztályú AIK gárdáját. Az utóbbi hónapokban nem volt csapata, szakkommentátorként dolgozott a svéd médiában. Ugyanakkor több élvonalbeli klub is megkereste hazájából, mégis a MOL Fehérvár FC mellett döntött, s 2025-ig szóló szerződést írt alá.

- Szeretem a nagy kihívásokat. Augusztus óta nem volt munkám, rettentően hiányzott az a felfokozott hangulat, az az adrenalintöltet, ami az edzésekkel és a hétvégi mérkőzésekkel jár. Imádok a csapattal együtt dolgozni napról-napra. Az IK Frej együttesével osztályt léptünk, a negyedik vonalból a másodosztályba jutottunk, pedig nagyon kevés lehetősége volt az egyesületnek játékos-igazolásokra. Sportigazgatóként megtapasztaltam ugyanakkor azt is, milyen az, mikor ésszerűen kell gazdálkodni, amikor koncentráltan figyelni kell a költségvetésre. Később az AIK-val is sikerült elkerülnünk a kieső pozíciókból. Vagyis ismerős a helyzet, amiben most vagyunk a Vidivel.

Fotós: TOTH ELLA / Forrás: molfehervarfc.hu

Bartosz Grzelak az itt töltött néhány nap alatt jó benyomásokkal gazdagodott.

- Még nem dolgoztam Svédországon kívül. Tisztelni kell a külföldi embereket és a külföldi kultúrát. Akikkel eddig találkoztam Magyarországon, Fehérváron, mindenki nagyon kedves és befogadó volt velem. Ez nagyban meg fogja könnyíteni a munkámat. Székesfehérváron lakom, érezni szeretném a város energiáját. A szurkolókkal még nem találkoztam, nagyon várom a szombati mérkőzést. Arra kérem a drukkereket, hogy próbáljanak meg előre tekinteni. Arra a feladatra kell fókuszálni, ami előttünk van. Kérném, hogy a szurkolók segítsék a csapatot! Sok kudarcot kellett megélniük a drukkereknek és a játékosoknak egyaránt az elmúlt időszakban. Ha támogatják a csapatot, elérjük a céljainkat. Bízzanak a fejlődésben, az előrelépésben! - szólt a piros-kék hívekhez is a szakember.

Grzelak nagyon fiatalon vált edzővé. Utánpótlás-válogatott volt, de nem lett belőle profi futballista, mint mondja, nem sikerült megtennie az ehhez szükséges utolsó lépéseket.

- Érdekelt az edzői szakma. Négy évet jártam a stockholmi testnevelési egyetemre, asszisztens-edzőként kezdtem dolgozni, miközben még fociztam. Ugyanakkor gyerekekkel is foglalkoztam. Aztán úgy alakult, hogy az IK Frej vezetőedzője lettem. Az eddigi munkám rávilágított arra, hogy a kisebb kluboknál mennyire fontos a háttérmunka, az irodai munkatársak erőfeszítései.

Fotós: TOTH ELLA / Forrás: molfehervarfc.hu

Vagyis tudja, sikert csakis közös erővel lehet elérni. Ennek első lépcsőfoka a szombati, Honvéd elleni győzelem lenne.

- Amikor megérkeztem a Sóstóra, lehetett érezni az előző vereség hatását. Senki sem volt túl jó hangulatban. Azonban másnap már felfedeztem a játékosokon az akaratot, hogy éheznek a győzelemre, és meg akarnak indulni felfelé a tabellán. Ez rendkívül fontos. Én alapvetően pozitív gondolkodású ember vagyok, nagyon várom már a Honvéd elleni mérkőzést. Nem sok edzést vezényeltem még a csapatnak, ezért nagyon mélyen nem mentünk bele a filozófiába. Próbáltam megértetni a játékosokkal, hogy m is az én elképzelésem, de nem akartam túl komplikálttá tenni. Fontos, hogy több játékost szeretnék bevonni a támadásokba, több labdarúgó legyen a labda előtt, mint mögött. Ez magabiztosságot, önbizalmat adhat, ugyanakkor kompakt védekezést kell felépíteni. Hat-hét mérkőzését láttam a Vidinek mielőtt még Magyarországra utaztam volna, sokat tudtam már a csapatról akkor, mikor leültünk tárgyalni Juhász Rolanddal és Szabó Bencével. Meggyőző volt számomra az a találkozó. Úgy gondolom, a játékosok átérzik, hogy mit is szeretnék megvalósítani Fehérváron. Az edzéseken is látom rajtuk, hogy maradéktalanul elvégzik azt a munkát, amit szeretnék. Értem, hogy nehéz időszakon megy keresztül ez a klub, de látom a játékosok szemében, hogy akarják a fejlődést, menni akarnak előre, ellépni a jelenlegi pozícióból.

Bartosz Grzelak elszánt. Mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy a sajtóval való találkozás végén megjegyezte, sokszor szeretne még találkozni a honi újságírókkal. Ehhez elengedhetetlen lesz a fehérvári játékosok elszántsága is.