Pénteken sokan láthattak a legkevésbé sem halk raliautókat Székesfehérvár útjain. Az előkészületek jegyében pályabejárás zajlott, kiépült a MOL Aréna Sóstónál a szervízpark, és valamennyi jármű átesett a gépátvételen, amelynek keretében leellenőrizték a biztonsági berendezéseket is.

Ma napközben már nem finomkodnak majd a pilóták, és nekilódulnak a murvás pályáknak, hogy minél több bajnoki pontot szerezzenek a kilenc versenyből álló szezonban. A Székesfehérvár Rallye kuriózum, hiszen ezen kívül csak egyetlen másik verseny „tesz” laza talajt a kerekek alá.

A murvás utakhoz, talajhoz kellően megemelt kasztnik a Palotai út aszfaltja fölött is suhannak majd. Az óriási népszerűségnek örvendő szuperspeciál szombaton 17 órakor kezdődik Fehérváron. Az idei verseny egyik különlegessége, hogy a haza tereprali mezőny is versenyez, a fürge, bivalyerős autók mellett, monstrum erőgépek is száguldanak - a szuperspeciálon is. A showhoz pedig driftautók is hozzájárulnak majd.

Izgalmas szezonnyitó előtt állunk!