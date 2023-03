A Volán visszavágásra készült, hiszen a bikák tavaly a döntőben 4-0-ás söpréssel szerezték meg az aranyat. A statisztika nem a Fejér megyeiek mellett szólt, hiszen az elmúlt nyolc találkozó mindegyikét az osztrákok nyerték meg, sőt a Fehérvár 2019 decembere óta nem nyert Salzburgban, márpedig a továbbjutáshoz egyszer legalább ezt meg kell tenni. A Fejér megyeiek helyzetét az sem könnyítette meg, hogy ahogy szinte az egész szezonban, ezúttal sem számíthatott mindenkire Kevin Constantine, sérülés miatt hiányzott Horváth Milán, valamint betegség miatt nem lépett jégre Alex Petan, Bartalis István, Vértes Nátán, Ambrus Gergő és Szabó Dániel sem. A keretben azonban ősz óta először ismét szerepet kapott Ambrus Csongor, a FEHA19 fiatal támadója.

Már a találkozó elején sem kímélték egymás a felek, majd két perc elteltével Wukovits próbált a kapu előtt eredményes lenni, de Roy figyelt, a túloldalon Stipsicz és Nilsson mozgatta a védelmet és Tolvanen kapust. Picivel később Thaler kapott egy remek keresztpasszt, de az egyedül érkező támadó közeli próbálkozását fogta Roy. A hazaiak igyekeztek fizikális fölényüket bemutatni a jégen is, de a kék-fehérek állták a sarat, nem riadtak meg, a fiatalok is bátran belementek a párharcokba. 12 perc elteltével az enyhe osztrák fölény góllá érett, Thaler nyúlt bele szép mozdulattal egy távoli lövésbe, 1-0. A gól után tovább nőtt az RBS fölénye, de Mihály és Terbócs révén a vendégeknek is volt sanszuk az egyenlítésre.

A második harmad elején próbált aktívabban és támadólag fellépni a Volán, de így veszélyesebbé vélt a Salzburg játéka is. Hat és fél perc után aztán sikerült az egyenlítés. Findlay és Terbócs szerzett korongot a hazaiak harmadában, majd a magyar válogatott támadó igazított egyet a pakkon és szép pontos lövéssel a bal alsó sarokba lőtt, 1-1. Majdnem gyorsan jött a válasz, de egy felpattant korongot Meyer nem tudta szerencsére bepofozni, Roy mamutja állta az útját a játékszernek. Később MacWilliam lőtt távolról, de nem járt sikerrel. Ezt követően azonban Schneider közelről bekotort egy lecsorgót, 2-1. Nem vágta földhöz a bekapott gól a kék-fehéreket, letámadással próbálták megzavarni az RBS-t, egy ilyen alkalommal megint a második sor villant, Campbell tüzelt távolról, majd a kipattanót Findlay végül nem tudta a kapuba juttatni. Az etap vége az emberelőnyökről szólt, két hazai és egy vendég volt a leosztás, közte átmeneti négy a négy elleni szituációkkal, de újabb találat nem született.

A harmadik harmadot is emberhátrányba kezdte a Volán, és ezt a fórt már nem hagyta a Salzburg kihasználatlanul, Genoway bombája akadt be, 3-1. Hét perc eltelte után felzárkózási esélyt kapott az AV19, hiszen emberelőnyben támadhattak Háriék, lehetőség adódott Kuralt és Fournier előtt is, de Tolvanen résen volt. Öt az öt ellen azonban már sikerült szépíteni, tíz perccel a vége előtt Kuralt kapta üresen a kapu közelében a korongot Erdélytől, majd a pakk lassan, de átcsorgott a kapuson, 3-2. A gól felpaprikázta a feleket, mindegyik csapat még eggyel feljebb kapcsolt. Próbált nyomást gyakorolni a Fehérvár a végén, levitte kapusát is Kevin Constantine, de 3-2-re nyert az RBS. A széria pénteken Fehérváron folytatódik.

Jegyzőkönyv

Red Bull Salzburg–Hydro Fehérvár AV19 3-2 (1-0, 1-1, 1-1)

Salzburg, 2100 néző. V.: Siegl, Sternat, Bedynek, Konc.

RBS: Tolvanen – Robertson, Lewington, Meyer (1), Nissner, M. Huber – MacWilliam (1), Genoway 1, Raffl, Baltram (1), Schneider 1 – Heinrich, Stajnoch, P. Huber, Wuovits, Hochkofler, Satjnoch – Stapelfeldt, Schreier, Harnisch, Bourke, Thaler 1. Vezetőedző: Matt Mcilvane.

AV19: Roy – Fournier, Campbell, Erdély (1), Hári, Kuralt 1 – Stipsicz, Nils­son, Sarauer, Findlay, Terbócs 1 – Vokla, Donaghey, Magosi, Németh, Mihály – Leclerc, Rétfalvi, Ambrus Cs. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 35-21.

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása 1-0 a Salzburg javára.