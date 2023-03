Alba Fehérvár KC – MTK Budapest 26-24 (11-13)

Székesfehérvár, 400 néző

Vezette: Andorka Miklós, Hucker Róbert

Alba Fehérvár KC: Kubina – Szemes, Szmbatjan 5, Ohjama 1, Varga E. 1, Sztosics 5, Takó 6. Csere: Pijevic (Kapus), Utasi 2, Boldizsár, Afentaler 3, Bojtos, Zrnic 3. Vezetőedző: Józsa Krisztián

MTK Budapest: Győri B. – Grosch 2, Szabó K. 2, Mazák-Németh, Szabó L. 1 (1), Simon P. 3, Pelczéder 4. Csere: Suba (kapus), Mészáros-Mihálffy, Pál T. 3, Dakos 4, Román 2, Sallai 3. Vezetőedző: Vágó Attila

Kiállítások: 8. ill. 6 perc

Hétméteresek: 1/0, ill. 3/1

Simon Petra átlövésből szerezte a találkozó első gólját, melyet Takó Viktória egyenlített ki. Aztán Tamara Szmbatjan üldözte ki a pókokat a jobb első sarokból, de a vezetést nem tudták növelni, mert Simon újfent meglepte Kubina Mollit, 3-3. A játékra nem lehetett panasz, bár mindkét oldalon több lehetőséget tékozoltak el a felek, igaz ez javarészt a szoros védekezésnek is köszönhető volt. A korábban éveken át Fehérváron játszó Pelczéder Orsolya viszont a fővárosiakat juttatta vezetéshez, pontosan egy perc erejéig. Teljesen kiegyenlített volt a meccs, a félidő közepére érve 5-5 állt az eredményjelző táblán. Majd Vágó Attila tanítványai hét játékossal rohamozták Kubina kapuját – pedig nem voltak hátrányban. Nem is emiatt, de Pál Tamara félmagas löketéből újfent előnybe kerültek a kék-fehérek, bár Afentaler Sára gyorsan egalizált. Ez nem tartott sokáig, mert előbb Grosch Vivien, majd Dakos Noémi is betalált, és először kétgólosra dagadt az MTK előny, 6-8. Nem is hagyta szó nélkül Józsa Krisztián, rögtön időt kért, és hosszasan magyarázott a lányoknak. Nem sok foganatja volt, ráadásul belekerültek egy ötperces gól nélküli spirálba, amelyet végül Afentaler oldott fel, 7-9. Ebben a szakaszban pontosabban játszottak a vendégek, de azért pihenőre faragott hátrányából az Alba, és csupán két góllal állt jobban ellenfele.

A szünet után gyors gólváltásokkal folytatták a csapatok Bruna Zrnic kétszer vette be Győri Barbara kapuját, és egyre csökkentette csapata hátrányát, 14-15. Tea Pijevic pillanatok alatt öt lövésből hármat megfogott, majd Zrnic egalizált. A 38. percben pedig Szmbatjan már hosszú idő után a vezetést jelentő gólt lőtte betörésből, 17-16. Láthatóan egyre jobban magára talált az AFKC, míg az MTK elbizonytalanodott. Takó zsinórban kétszer mattolta Győrit, Sztosics is koncentráltabban játszott, és a gárda lendülete folyamatossá vált. Feljavultak védekezésben is, tizenöt perc alatt mindössze négy gólt engedélyeztek riválisuknak. Szmbatjan váratlan megoldásokkal lepte meg Győrit, de Takóval sem nagyon tudtak mit kezdeni a látogatók, és a 49. perce öttel vezetett az Alba, 24-19. Emellett Pijevic brillírozott a kapuban, hol kilátástalan helyzetben védett, hol szemmel „verte” Simont, aki így mellé lőtt. Ezt követően a hajrá felé kanyarodva az MTK pillanatai következtek Dakos Noémi és Sallai Nikolett egymás után négy gólt lőttek, és ezzel egyre csökkent az Alba előnye, a vége előtt két perccel, 25-24. Szerencsére Takó szíve a helyén volt, és tíz másodperccel a lefújás előtt Pijevic még kifogta Pál hetesét, így teljes lehetett az Albások boldogsága.