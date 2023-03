Pedig a nyáron alaposan átalakult és megfiatalodott Dunaújvárosról ilyen eredményre senki sem számított. A Fejér megyei alakulat bravúrosan menetelt a BL-ben, majd az i-re a pontot az elődöntős párharc jelentette. Az odavágón a spanyol Mediterrani ellen 13-9-re nyertek Gardáék, így ez az eredmény egy nagyon jó alapot adott a visszavágónak. Utána két gyengébb eredménye becsúszott a magyar bajnokságban, Szentessel döntetlent játszott a Dunaújváros, míg Egerben vereségen szenvedett az együttes.

– Jó állapotban éreztem a csapatot. Elsősorban a Szentes elleni mérkőzés volt nagy pofon, mert azt gondolom, hogy Egerben ki lehet kapni egy góllal – emlékezett vissza honlapunknak Garda Krisztina, a gárda csapatkapitánya. – A Szentes elleni jobban fájt, mindenki, beleértve magunkat is azt várta, hogy azt a találkozót behúzzuk. Abból a szempontból azonban talán jól jött, hogy mindenki rájött arra, hogy ez játék és munka nélkül nem működik. Nem gondolnám, hogy lebecsültük volna a Szentest, csak talán úgy voltunk vele, majd úgyis valahogy megoldódik. Csak aztán nem oldódott meg. Egy fiatal csapatunk van és a fejlődés nem egy egyenesen felfelé ívelő dolog, hanem lehetnek kisebb-nagyobb kilengések, meg hullámzások. Ez benne volt, csak senki nem tudta mikor jön ki. Egerben már a meccs fele védekezés szempontjából már vállalható volt, de két negyedben öt gólt is kaptunk, az azért sok. Ott már érezhető volt, hogy annyira rossz már nem lehet a Mediterrani elleni visszavágó.

A csapatkapitány az egri bajnoki kapott egy ütést a fejére, és bár utána nem érezte magát jól, másnapra már sokkal jobb lett a helyzet, a vizsgálatok megnyugtató eredményeket hoztak az agyrázkódással kapcsolatban. Így ő is ott letett a Bajnokok Ligája visszavágóján. Az a találkozó nagy spanyol rohamokkal kezdődött, de a DFVE nem esett kétségbe és időben orvosolta a helyzetet. A végletekig kiélezett mérkőzésen végül tudott fordítani többször is a Dunaújváros, így kettős győzelemmel jutottak tovább Gardáék.

– Számítottunk rá, hogy nekünk eshetnek, mint a kinti találkozó utolsó negyedében és mindent elkövetnek majd, hogy megpróbálják már az elején ledolgozni a hátrányukat. Az idő őket szorította. Örülök, hogy 0-2 után sem roppantunk össze, nem kapkodtunk, ehelyett ugyanúgy tartottuk magunkat a taktikához. Megbeszéltük, hogy ha az elején ki tudjuk védekezni a nagy rohamokat, akkor az jó alap lehet, sejtettük, hogy ezúttal négy góllal nem tudunk majd elhúzni. Úgy voltunk vele, hogy a négy negyed sikerüljön jól, legyen rendben a védekezés, és akkor már elől valószínűleg tudunk majd gólokat lőni Küzdelmes meccs volt összességében.

A hazaiaknak nagy pluszt jelentett a közönség támogatása. A szervezőknek még plusz széksorokat is kellett kirakniuk, akkora volt az érdeklődés a találkozó iránt.

– Nagyon jó volt a hangulat, megtelt az uszoda, sokan voltak kíváncsiak a meccsre, még a szentesi szurkolótábor egy része is jött minket támogatni. Több dobos szurkoló volt a városból is, tényleg egy olyan nap volt, aminek mindenki örült, az emberek átérezték a siker jelentőségét, hogy ez mekkora dolog. Együtt tudtunk örülni.

Továbbjutásával a DFVE bejutott a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, aminek időközben már meg is tartották a sorsolását. A Final Fourban a Kesztelyi Ritát a soraiba tudó spanyol Mataro lesz az ellenfél az elődöntőben. Az összecsapásra március 31-én kerül majd sor.

– Könnyű csapatot itt már nem kaphattunk volna. A Mataro kétszer is megverte már a Sabadellt, mindkettőnek jó kerete van. Az is csoda, hogy itt vagyunk. Nyilván tudjuk, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, sőt valószínűleg a másik három együttes is minket szeretett volna kapni, de nem feltett kézzel megyünk majd oda. Mindent meg fogunk tenni, hogy jó meccset játszunk, aztán hogy ez mire lesz elég, az majd ott fog eldőlni.