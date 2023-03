Azt már kedd óta tudni lehetett, hogy a sorozatos eredménytelenségnek, és a 11. helyig, azaz a kieső zónába csúszásnak személyi következménye is lesz. A klub kedden nyilvánosságra hozta, hogy a Huszti Szabolcs-Toldi Gábor edzőpáros távozik a kispadról. Azóta jó néhány név keringett a magyar és nemzetközi sajtóban a lehetséges jelöltekről. Volt hír Marko Nikolics visszatéréséről is, ám végül nem a szerb szakember lett a befutó.

A Mol Fehérvár szerdán bejelentette, hogy a svéd Bartosz Grzelak veszi át a gárda irányítását. A 44 éves edző Lengyelországban született, azonban családjával korán átköltöztek Svédországba. Volt korosztályos svéd válogatott is, de már fiatalon az edzői pálya felé lépett. Végigjárta a szamárlétrát, hiszen először másodedzőként, majd vezetőedzőként dolgozott IK Frey Taby együttesénél, majd 2017 nyarán az AIK másodedzője lett. Később dolgozott a svéd U21-es válogatottnál is asszisztensedzőként, aztán 2020 nyarától ő felelt az AIK szakmai munkájáért. A svéd gárdával ezüstérmes lett, összesen 80 tétmérkőzésen 41-szer vezette győzelemre csapatát az első osztályban, ez mellett 18 döntetlent és 21 vereséget ért el. A Vidivel 2025. június 30-ig kötött szerződést.

– Kétségtelenül nehéz helyzetben van most a csapat, ezzel együtt is izgatottan és büszkén várom azt, hogy elkezdhessem a munkát a Vidinél. Nincs itt az ideje annak, hogy a hosszútávú terveinkről beszéljünk, a jelenben kell élnünk és dolgoznunk - a feladat mindenki előtt ismert. 2020-ban az AIK-nél kicsit hasonló szituációban vettem át az irányítást, az a tapasztalatom, hogy ilyenkor az a legfontosabb, hogy az egész klubnak, minden játékosnak, stábtagnak és munkatársnak egy irányba kell húznia és közösen kell mindent megtennünk azért, hogy elérjük a célunkat. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy a szezon előtt mindenkinek nagyobb elvárásai voltak a csapat szereplésével kapcsolatban, de ezt most már félre kell tenni, mindent elkövetek majd azért, hogy eredményesebben szerepeljen a Vidi és közben a játékosok is fejlődjenek egyénileg! – fogalmazott a klub honlapján Bartosz Grzelak.

– Fontos szempont volt a választásnál, hogy olyan edzőről beszélünk Bartosz személyében, akinek nem ismeretlen ez a helyzet, ugyanis az AIK-nál hasonló szituációban vette át, majd ezüstéremig és nemzetközi kupaszereplésig vezette a csapatot – mondta az új vezetőedzőről Juhász Roland sportigazgató. Az első pillanattól éreztük rajta a nyitottságot és motivációt a feladat iránt. Már amikor először leültünk vele beszélgetni, látszott, hogy utánanézett a csapatnak, tisztában volt a játékosainkkal. Több lehetőség közül választotta a Vidit, nagyon szimpatikus volt, hogy éreztem rajta, hogy itt akar dolgozni. Meggyőzött minket, bízunk benne, hogy egy olyan új impulzust ad a csapatnak, aminek köszönhetően az utolsó tíz mérkőzésre a csapat elindul felfelé.

A hétvégén a piros-kékekre hatpontos derbi vár, hiszen a kiesőzóna közelében tanyázó Budapest Honvéd érkezik szombat este a Mol Aréna Sóstóra.