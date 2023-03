Vértes helyzetével indult, de salzburgi góllal folyatódott a harmadik harmad, Schneider talált be egy eladott korong után, 1-3. Majdnem gyorsan jött a válasz, de Mihály bombáját védte Tolvanen. Pár perccel később lezárt minden kérdést a Salzburg, gyors kontrát követően három támadó jutott egy védőre, Mario Huber pedig bevágta a ziccert, 1-4. Tizenkét és fél perccel a vége előtt emberelőnybe került a Volán, majd rövid ideig kettős fór is adódott, de nem sikerült betalálni. Később négy a négy ellen tovább nőt a vendégek előnye, Robertson távolról volt eredményes, 1-5. Újabb osztrák fór, újabb gól, Schneider már a negyedik találatát jegyezte az estén, 1-6. A végén a hazai játékosok mellett a játékvezetők is mintha elvesztették volna a fonalat, a Salzburg folyamatosan kapta az emberelőnyöket. A vége 6-1 lett, a párharc utolsó mérkőzésén kiszakadt gólzsák, de a tartalékos Fehérvár így is nagyot küzdött, nem hiába szólt a vastaps az utolsó percben. A Red Bull Salzburg továbbjutott az elődöntőbe, míg a Hydro Fehérvár AV19 számára véget ért a klubidény.