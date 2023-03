ETO FC Győr – MOL Fehérvár FC 2-0 (1-0)

Győr, 100 néző. V.: Hegyi Eszter (Révész, Trapp)

ETO FC: Borók – Koziupa, Kovács L., Savanya, Vida (Hollingsworth, 69.), Süle, Herczeg (Sali, 69.), Khimych, Öreg, Cameron, Siklér. Vezetőedző: Dörnyei Balázs.

Fehérvár FC: Németh N. – Kántor (Kozma, 72.), Szűcs, Jánosi, Simon, Szabó B., Pécsi, Tenyei-Tóth, Földvári, Szehofner, Farkas. Vezetőedző: Gajdóczi Tibor.

Gól: Siklér (26., 89.).



A tisztes helytállásban bíztak a fehérvári lányok a 15. fordulóban, hiszen ahhoz az ETO-hoz látogattak, mely együttes a Ferencváros mögött a tabella második helyén áll. Az ősszel 5-1-re nyertek a zöld-fehérek a Sóstón, így Szehofner Vivienéket fűthette azért a revans vágya.

A győri csapat öt játékosát nélkülözte különböző okok miatt, ugyanakkor a fehérvári kezdője is változott, Terestyényi helyett Németh Noémi őrizte a kaput. Kellemetlen perceket élhetett át a Vidi kapusa a találkozó elején, az ETO az első negyedórában eldönthette volna a meccset. Süle és Vida is nagy helyzetben hibázott. A 26. percben aztán góllá érett a hazai fölény, Vida indítása után Siklér cselezett a tizenhatoson belül, majd higgadtan gurított a hálóba. 1-0.

Fordulás után is az ETO játszott fölényben, Süle, majd Siklér is ziccert rontott. A csapatok játékát alaposan meghatározta a viharos erejű szél. A Gajdóczi Tibor vezette Vidi állta a sarat, lelkesen, harcosan futballoztak a lányok, de komoly gólhelyzetet nem tudtak kialaklítani. Aztán a 89. percben eldöntötte a meccset az ETO, Siklér használta ki, hogy kapus és védő összefutottak a tizenhatoson belül, a lecsorgó labdát közelről gurította a vonal mögé, 2-0. A MOL Fehérvár FC megnehezítette a győriek dolgát, amiből meríthetnek az április elsejei, FTC elleni összecsapásra.