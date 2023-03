THERMOVÁR ÉSZAKI CSOPORT

A Sárszentmihály-Masterplast győzelemmel indított augusztusban a másodosztályban, és hazai pályán most is esélyesebb, mint a Pákozd gárdája. A Videoton Baráti Kör csapata amennyiben legyőzi a Szárt még közelebb férkőzhet a közvetlen élmezőnyhöz, és ugyanez vonatkozik a hazai pályán mindig markáns teljesítményt nyújtó Bakonycsernyére is.

2023. március 4., szombat 14:30

Sárszentmihály-Masterplast (6.) – Pákozd (11.), Bakonycsernye (4.) - Velence SE (10.)

2023. március 5., vasárnap, 11:30

Fehérvárcsurgó (9.) – Herceghalom (12.)

2023. március 5., vasárnap, 14:30

Pátka (3.) – Sárkeresztes (14.), Mány II.-Csabdi (13.) - Puskás Akadémia III. (2.), Videoton Baráti Kör (5.) – Szár (8.), Etyek (7.) – Vál (1.)

AQUANTIS DÉLI CSOPORT

A dobogón álló csapatok közül egyedül a listavezető Mezőfalva játszik otthon az Adonnyal, amelyet ősszel minden gond nélkül legyőzött, míg a Nagykarácsonyra nehezebb kilencven perc vár Seregélyesen. A Kisláng a nyitányon tizenegyet vágott a Battyánnak, és csak kettőt kapott. Most vendégként nem biztos, hogy ekkora gólzuhatag várható a részükről.

2023. március 5., vasárnap, 14:30

Szabadbattyán (12.) – Kisláng (3.), Seregélyes (10.) – Nagykarácsony (2.), Polgárdi (5.) – Beloiannisz (9.), Nagyvenyim (13.) – Baracs (4.), KK Grain KFT.-Mezőfalva (1.) – Adony (6.), Aba Sárvíz (11.) – Előszállás (8.)

Szabadnapos: Káloz (7.)