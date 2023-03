A versenyzőként kétszeres olimpiai bajnok, ötkarikás bronzérmes, csapatban és váltóban világ-, utóbbiban Európa-bajnok Martinek János 2017 januárjától irányítja a férfi válogatottat, mostantól pedig - az elnökség szerdai döntése nyomán - a női válogatott felügyelete is hozzá tartozik.

Kibővült feladatköréről az MTI-nek azt mondta, az eddiginél sokkal több teendője lesz a versenyeken, de ez kezelhető: "Eddig helyettesítettük egymást, ha kellett, a női versenynapokon pedig fotós és szurkoló voltam, mostantól majd azokon a napokon is szakember leszek."

Hozzátette: a válogatási elveket a szakmai bizottság és az elnökség már korábban elfogadta, azon nem lehet idén változtatni, és ki is hirdették a névsort az első két világkupára. Mint mondta, sok információval rendelkezik, de nem biztos, hogy minden részletet ismer, ezért egyeztetnie kell Kállai Ákossal, át kell tőle vennie a feladatokat.

További változás lesz a szövetségben, hogy a főtitkári pozícióban április 1-jétől Gallai Istvánt az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Mizsér Attila követi.