Yoell van Nieff a Ferencváros ellen játszotta századik NB I-es mérkőzését, ezért Tóth Balázs klubigazgató egy 100-as feliratú PAFC-mezzel ajándékozta meg a holland középpályást, aki ezúttal pedig a kispadon várta, hogy beszállhasson.

Amúgy ez a találkozó volt a két csapat 25. mérkőzése az élvonalban, a házigazdák 12 győzelmet arattak, 6 döntetlen, valamint 6 újpesti siker született. Legutóbb február közepén, a Mol Magyar Kupában is összekerültek, a Pancho Arénában megrendezett meccs nem hozott gólt, majd a büntetőpárbajt a felcsútiak nyerték, és jutottak tovább.

Támadólag lépett fel a PAFC, az első tíz percben mindezt jelezte, hogy három sarokrúgást is elvégezhettek. Egy perccel később rögtön az első komolyabb helyzetüket gólra váltották, Lamin Colley kényszerítőzött a 16-oson belül, majd középre adott, és az üresen érkező Marius Corbu akadálytalanul passzolhatott 3 méterről a kapu közepébe, 1-0. A folytatásban is sokkal aktívabban játszott a hazai gárda, Colleyval nem nagyon tudtak mit kezdeni a látogatók, aki minden megmozdulásával gólveszélyt jelentett kapujukra. A 24. percben Djorde Nikolics két bravúrjára volt szükség, előbb Gruber Zsombor, ezt követően Colley járt közel a gólhoz. A 33. percben fél percen belül kettőt is lőhetett volna az Újpest, Ognjen Mudrinski 20 méterről kínálta meg Markek Tamást, a kipattanó labdával pedig Branko Pauljevic éles szögből a rövid sarkot célozta meg, de labdája az oldalhálóban kötött ki. A 41. percben Colley keverte meg a védőket a 16-oson belül, sarokkal Corbuhoz passzolt, lövését Nikolics újabb bravúrt bemutatva, spárgázva tornászta ki.

A szünet után Colley csinált bohócot két újpesti védőből, és nem rajta múlott, hogy végül ebből nem lett nagyobb helyzet. Egy perccel később a válogatott keretbe is jelölt Csoboth Kevin ballal kisodródva próbálkozott, és nagy lövése megdolgoztatta Markeket. Az 52. percben Mudrinski 16 méteres lövésével akár egyenlíthetett volna az Újpest, labdája azonban nem sokkal suhant el a jobb kapufa mellett. A 60. percben némileg váratlanul tűnt fel a fővárosiak kapuja előtt Karlo Bartolec, és, ha már ott volt, 16 méterről célozta meg az Újpest kapuját, de ettől a lövéstől nem ment fel a vérnyomása Nikolicsnak. A 62. percben viszont alighanem a vérnyomásmérő-mutatója kilengett volna, ugyanis Colley kényszerítőzött Jonathan Levivel, aki kapura lőtt. Ezt még hárította Nikolics, ám a kipattanó labdát Colley 4 méterről a gólvonal mögé juttatta, 2-0. Aztán a 70. percben Bartolec húzott el a jobbszélen, beadására pontosan érkezett Colley, és 6 méterről fejelt a hálóba, 3-0. A 74. percben Gruber kapott pontos indítást, kibújt a tétovázó védők közül, 12 méteres lövése még kivágódott a bal oldali kapufáról, a kipattanónál viszont Luciano Slagveer eszmélt a leggyorsabban, és két lépésről lőtt a hálóba, 4-0. A hajrában megszerezte a becsületgólt az Újpest, a csereként beállt Varga György beültette a hintába van Nieffet, és 16 méterről emberesen nagy gólt ragasztott a jobb felső sarokba, 4-1. A 89. percben Slagveer ugrott ki, önzetlenül Shahab Zahedi elé tálalt, aki nem is hibázta el az ajándéklabdát, 5-1.

– Mindenki jól játszott, nagyon kellett koncentrálni. Közösen harcoltuk ki ezt a sikert, nemcsak az én érdemem a győzelem, bízom abban, hogy lesz majd ennek folytatása – értékelt a mérkőzés hőse, az angol-gambiai Lamin Colley a lefújás után.



Jegyzőkönyv:

Puskás Akadémia FC – Újpest FC 5-1 (1-0)

Vezette: Vad II. István (Albert István, Belicza Bence Péter)

Puskás Akadémia FC: Markek - Bartolec, Spandler, Golla, Brandon - Levi, Favorov (van Nieff, 75.), Plsek (Baluta, 84.), Corbu (Slagveer, 57.) – Gruber (Zahedi, 75.), Colley (Szolnoki, 84.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Újpest FC: D. Nikolics - Szabó B., Antzoulas, Hall, L. Kastrati (Boumal, 61.)- Mack (Croizet, 61.), Jakobi - Pauljevic, Mörschel (Onovo, 46.), Csoboth (Varga Gy., 78.) – Mudrinszki (Ambrose, 75.). Vezetőedző: Milos Kruscic.

Gól: Corbu (11.), Colley (62., 70.), Slagveer (74.), Zahedi (89.), ill. Varga Gy. (83.)

Sárga lap: Favorov (33.), Baluta (88.), ill. Andzulasz (65.)