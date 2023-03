MÁV Előre SC-ST Solar – Swietelsky-Békéscsaba 0:3 (-21, -23, -23)

Székesfehérvár, 89 néző

Vezette: dr. Árpás Krisztina, Bátkai-Katona Ágnes.

MÁV Előre SC-ST Solar: Dvoracek 20, Narancsics 1, Tóth J. 8, Csabai 4, Szabó L. 9, Ertz 9. Csere: Kovács E. (liberó), Gilfillan 6. Vezetőedző: Nagy Fanni.

Swietelsky-Békéscsaba: Drpa 16, Vasileva 16, Glemboczki 10, Bodnár 10, Mosher 5, Bagyinka 1. Csere: Kertész, Molcsányi (liberók), Karhu. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Bekezdett a Csaba, Nagy Fanninak, a hazaiak szakvezetőjének már 0:4-nél időt kellett kérnie. Ez érezhetően a lehető legjobbkor jött, bár a folytatásban is elléptek a lilák hattal, igaz a Loki nem hagyta magát és megközelítette ellenfelét három pontra. Mindkét csapat sokat hibázott, ettől függetlenül a hajrá így is szoros lett, de aztán a vendégek három szettlabdájukból az elsőt értékesítették.

A második szett elején először került a meccsen előnybe a hazai gárda, de gyorsan fordított a Csaba. 2:5 után azonban zsinórban hét pontot értek el a fehérváriak és ezzel már náluk volt a vezetés, 9:5-nél. Ezt követően megrázta magát a vendégcsapat és kiegyenlített. 15-ig fej-fej mellett haladtak a felek, majd előnyt kovácsoltak a lilák, de a MÁV Előre három ponttal ismét fordított, 18-16. A tiszavirág életű vezetés után magához ragadta az irányítást a Swietelsky-Békéscsaba, és innen már, ha szorosan is, de hozta ezt az etapot is.