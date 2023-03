Lamin Colley: „vérbeli rangadó lesz” 5 perce

Kisvárdán folytathaja a szárnyalást a PAFC

A szombati Kisvárda elleni mérkőzést (is) remek hangulatban várhatja a Puskás Akadémia. A felszabadultságról az is tanúbizonyságot ad, hogy Lamin Colley is szárnyra kapott.

Fotós: Árvai Károly/MW

A jó fizikummal rendelkező 29 éves gambiai csatár korábban a ziccereit nem tudta gólra váltani, ám a csapat szárnyalása - a kupában a Debrecen, majd a bajnokságban a Ferencváros, és az Újpest legyőzése őt is megihlette, és a lila-fehérek elleni 5-1-es diadalhoz két góllal, és egy gólpasszal járult hozzá. - Úgy éreztem, kijött a rengeteg gyakorlás eredménye, tényleg pazarul fociztunk, és ami még fontosabb: nyertünk - lelkendezett a klub honlapjának a csatár. - Nyolc hónapja vagyok itt, és úgy vélem, megtaláltam a számításomat. Sikerült beilleszkednem, alkalmazkodnom a csapat játékstílusához, és mindenkivel remekül kijövök, úgy a játékostársakkal, mint a szakmai stáb tagjaival. Összességében azt mondhatom, boldog vagyok Magyarországon, jól érzem magam a Puskás Akadémiánál. Colley a szombati 13 órakor a Kisvárda otthonában kezdődő bajnokiról is beszélt. - Vérbeli rangadó lesz, mert a Várda az egyik riválisunk a dobogóért folytatott harcban, de most minden meccs létfontosságú, hiszen nagyon sűrű az élmezőny. Jó közösség vagyunk, remek egyéni képességű játékosokkal, ezért minden összecsapásnak úgy futhatunk neki, hogy nyerni akarunk. Hiszek a csapatban, hiszek abban, hogy együtt nagy dolgokra vagyunk képesek. Persze tudjuk, hogy nem lesz könnyű a mérkőzés, de csak a győzelemre szabad koncentrálnunk, és őszintén hiszem, hogy nyerünk is szombat délután - zárta gondolatait Colley.

