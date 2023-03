Bodajk SE – Csór Truck-Trailer 2–2 (1–1)

Bodajk, 100 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Bodajk: Nagy M. – Molnár Antal, Rozembaum R., Kurcz (Molnár Alex.), Kis (Deme) – Katóka M., Joó, Kovács T., Molnár M. - Farkas K. (Ambrus), Magosi. Vezetőedző: Kocsis Jenő

Csór Truck-Trailer: Molnár B. – Csapcsár (Báles I.), Dreska, Báles A., Kásler Bence (Makai) - Flavio (Bognár M.), Tolnai, Szemenyei, Báles Zs. - Cserna, Ács. Vezetőedző: Pécsi László

Gól: Joó (39., 60.), ill. Ács (34.), Cserna (82.)

Jók: Nagy M., Joó, ill. Ács,



Az alsóházi rangadón hazai győzelem esetén helyet cserélhetett volna a két csapat egymással, ennek ellenére nem heves bodajki rohamokkal indult a mérkőzés. Sőt, az első lövés is a vendégeké volt a 22. percben Ács Krisztián lőtt alig mellé, erre csak a 34. percben jött válasz Molnár Antal egy beadás után a kapusba lőtt. Váratlanul vezetést szerzett a Csór, a 34. percben Da Silva Flavio lépett ki lövését bravúrral védte Nagy M., de az ismétlésre jókor érkezett Ács, és szép gólt lőtt, 0-1. A 39.percben Joó Gergő remekül lépett ki a védők közül, és 14 méterről a hosszú sarokba csavart, 1-1. A második félidőben a Bodajk ragadta magához a kezdeményezést, és a 60.percben Joó lőtt a kapuba egy kipattanó labdát. 2-1. A Csór mindent egy lapra feltéve rohamozott az egyenlítésért, amely a 82. percben Cserna Barnabás fejesével sikerült is, 2-2. A lefújás előtt még a vendéglátók szerezhették volna meg a három pontot, de a 85. percben Joó lövése a kapufán csattant.

Tudósított: Kovács Zoltán



Sárbogárd – MÁV Előre FC Főnix 3–1 (1–0)

Sárbogárd, 250 néző

Vezette: Góbi Soma Gábor.

Sárbogárd: Nyári – Kindl (Deák), Kovács J., Vagyóczki, Mayer – Szalai Á., Gráczer B., Tóth P., Gráczer G. (Bruzsa, Glócz Z.) - Farkas G., Fodor Máté (Glócz H.). Szakmai igazgató: Pajor László

MÁV Előre FC Főnix: Barsch – Kónya, Borombós, Kertész (Jófejű), Bolla Barnabás (Klémán P.) – Király B., Krán, Zoboki Á. (Rubos Bence), Pápai (Gruber) - Andróczi (Rubos Barnabás), Balogh L. Vezetőedző: Pavlik József

Gól: Mayer (44., 71.), Fodor M. (52.), ill. Jófejű (48.)

Jók: Nyári, Mayer, Szalai Á., ill. Krán, Király B.



Az elmúlt hetek gyenge szereplését igyekezett feledtetni a hazai csapat, amely a hétközi átbeszélgetett előzmények után elszántan kezdett. A vendégek jól szűrtek meg a bogárdi támadásokat, így a kapuk ritkán kerültek veszélybe. A lövések célt tévesztettek, vagy mindkét oldalon a kapusok hárították lövéseket. A 44. percben sikerült feltörni a Főnix FC védelmét, jobb oldalról Kovács János ívelt egy szabadrúgást a büntetőterületen belülre, Tóth Patrik a rövid oldalon kifejelt labdát lekészítette Mayer Dávid elé, aki 14 méterről megcélozta a kaput, és egy védőn megpattanó labda a jobb felső sarokba vágódott, 1-0. A második játékrészre a Főnix FC „érkezett meg", és a 48. percben Jófejű Sándor 18 méterről ellőtt labdája a védők között utat talált a bal alsó sarokba, 1-1. A bekapott gól nem törte meg a házigazdák támadási kedvét, és az 52.percben ismét előnyhöz jutottak. Egy, jobb oldali beívelt labdát a védők elhibáztak, Fodor Máté elé került, és 15 méterről nagy erővel lőtte a jobb alsó sarokba, 2-1. A vezetés birtokában a szervezetten védekező Sárbogárd sorra visszaverte a Főnix FC gólszerzési kísérleteit, és Nyári Bence több alkalommal magabiztosan hárította a beívelt és kapura tartó labdákat. A 71. percben Kovács J. jobboldali szabadrúgása került középre, a kaputól 16 méterre helyezkedő Glócz Zoltán fejjel juttatta Mayerhez, aki szorongatott helyzetben 15 méterről nagyszerű lövést zúdított a kapu jobb alsó sarkába, 3-1. A mérkőzés hátralévő idejében a fehérváriaknak már nem sikerült változtatniuk az eredményen, és a Sárbogárd, a rangadó jelzőt is kiérdemlő találkozón megérdemelt győzelmet aratott.

Tudósított: Szántó Gáspár



Sárosd – Ikarus-Maroshegy 3–2 (1–1)

Sárosd, 110 néző

Vezette: Rózsa József.

Sárosd: Rigó Á. – Susa, Gráczer M., Hushegyi, Majláth - Schnierer (Vachler), Buza (Reicheld), Pribék, Szekeres - Vámosi (Dvéri II. Zs.), Szabó N. (Vida). Vezetőedző: Rauf Dávid

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Kókány, Kecskés (Schmuck B.), Schmuck A., Varga Z. (Kovács L., Patkós Á.) - Szamarasz, Csuti, Gimes (Garai), Falusy - Drexler, Farkas D. Vezetőedző: Szarka Martin

Gól: Gráczer M. (46.), Vachler (85.), Reicheld (94.), ill. Drexler (34.), Csuti (50.)

Jók: Gráczer, Hushegyi, Majláth, ill. Csuti, Drexler, Szamarasz



A mérkőzés kezdetét követően a vendégek kerültek gólhelyzetbe, ám Csuti Márton kihagyta ziccerét. A sárosdi brigád is több lehetőséget alakított ki, de rendszeresen a labdafogóhálóban landoltak a lövéseik. Előbb Pribék Patrik jó helyzetbe került, de beadását Szabó Norbert kapu fölé vágta, majd Majláth Henrik szöglete remekül kanyarodott a kapu felé, de fehérváriak hárították a próbálkozást. A 34. percben aztán Drexler Lóránt remekül játszotta be magát sárosdi védők közé, és lőtt a hálóba, 0-1. A vendéglátók továbbra sem adták fel a támadási kísérleteket, Majláth lőtt 16 méterről, de Matócza Dániel kapuja mellé, viszont a következő szögletet szintén ugyanő végezte el, beadására Gráczer Máté érkezett a legjobb ütemben és a hálóba fejelt, 1-1.

Az egyenlítésre szinte azonnal válaszoltak a vendégek, ahol megint csak nagyszerű összjáték után a védők közé férkőző Csuti a hosszú sarokba gurította a játékszert, 1-2. A Sárosd természetesen nem fogadta el a vereséget, és az utolsó percekben nagy hajrájába kezdett. A 85. percben az frissen beállt Vachler Barnabás lőtte el a labdát Matócza mellett a kapuba, majd a 94. percben Hushegyi Csaba 16-oson belülre kűzdötte magát, beadására Reicheld Alex a lehető legjobban érkezve talált a hálóba, megszerezve ezzel a győztes gólt, 3-2.

Tudósított: Németh Réka