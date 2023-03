Nem mondhatni azt, hogy hurráhangulat lenne a csákvári öltözőben, és ez egyáltalán nem csoda, hiszen a tavaszi idényben eddig még ízlelték meg a győzelmet a sárga-kékek, négy döntetlen mellett két vereséget szenvedtek. Ráadásul attól sem lett jobb a kedvük, hogy legutóbb hazai pályán nagyon simán, 3-1-re kaptak ki a Kolorcity Kazincbarcikai SC-től.

- A Barcika elleni vereséget követően volt egy komoly fejmosás az öltözőben, igyekeztünk rávilágítani azokra a hibákra, melyeknek isszuk a következményeit. Hiába dolgoznak tisztességesen a srácok az edzéseken, hiába nincs jele hét közben, hogy figyelmetlenek, szétszórtak leszünk vasárnap, a meccseken mégis képesek vagyunk belehibázni tavasszal a legegyszerűbb szituációkba is. A fejekben kell rendnek lenni ahhoz, hogy visszataláljunk a régi útra, hogy ismét sikeresek legyünk. Az elmúlt meccseken hiányzott az a gyilkos ösztön, mely a győzelmekhez kell, mely korábban jellemezte is játékunkat. Bízom benne, hogy mindenki megértette helyzetünket és mindez az eredményen is látszani fog. –fogalmazott a csapat honlapján Tóth Balázs vezetőedző.

A Gyirmót FC Győr Csákváron 2-1-nyert, és jelenleg a tabella negyedik helyén tanyázik. Hétfőn este a bajnokaspiráns otthonában a DVTK vereséggel zártak, de a Csákvár ellen feltétlenül javítani szeretnének.