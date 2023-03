A mieink edző stábjában a Hydro Fehérvár AV19 szakmai vezetői is benne vannak, Kevin Constantine a szövetségi kapitány, munkáját pedig a nemzeti együttesnél is segíti Kiss Dávid. Rajtuk kívül várhatóan jó néhány fehérvári játékos is szerepet kap majd a bő keretben, valamint a világbajnokságra utazók között is szép számmal lesznek Fejér megyeiek.

A tervek szerint összesen 11 felkészülési mérkőzést játszik majd a magyar válogatott, április 5-én és 6-án Ukrajnával, április 14-én és 15-én Japánnal találkozik Miskolcon a gárda, majd Sosnowiecben a lengyelekkel meccsel április 20-án és 21-én, aztán a britekkel játszik 25-én és 26-án. Ezt követően költöznek át a mieink az MVM Dome-ba, ahol május 3-án még nézők nélkül, tesztüzemben, majd másnap már szurkolók előtt csapnak össze Szlovéniával. Május 9-én pedig érkezik Kanada. Mivel mindkét csapatnak ez lesz az utolsó felkészülési mérkőzése, így a vendégek kerete vélhetően teli lesz NHL-sztárokkal, így igazi hokicsemege vár a szurkolókra.

– Hosszú hónapok munkájával sikerült tető alá hozni ezt a régóta várt mérkőzést. Hasonló jégkorongos világsztárok az elmúlt években nem jártak Magyarországon, így igazán méltó módon avathatjuk fel az MVM Dome-ot jeges eseményen is. Reméljük, hogy telt házzal, remek hangulatban, emlékezetes módon indíthatjuk el a Tamperébe, az A csoportos vb-re utazó magyar válogatottat. Egyúttal köszönjük az állami sportvezetésnek az esemény megvalósításához nyújtott támogatását – nyilatkozta Sipos Jenő, az MJSZ főtitkára a szövetség oldalán.

A találkozókra az Eventim hálózatán keresztül lehet majd jegyeket venni.