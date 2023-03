Sok bölcselkedő állítja, hogy küzdeni érdemes, egyik-másik olyan messzire megy, hogy azt állítja, az élet célja a küzdés maga. Amikor összeáll egy a legdiszkrétebb megfogalmazás szerint is minimum középkorúakból álló társaság focizni, az valóban küzdés. Küzdés azért, mert ki kell állni az ellenfél elé, és persze küzdés azért is, mert farkasszemet kell nézni a realitásokkal. Aztán, ahogy lenni szokott, az egyik, aki hideg sörrel melegített be, az megszünteti a kapcsolatot a háromfejű combizom egyik ága és a csont között. A másiknak kimegy a térde, amikor a labda után fordul, mert addigra már a lába már gyökeret verve pihent. Az igazán nagy küzdelem azonban az, hogy a végén, a sérültek és a leendő sérültek megegyeznek abban, hogy következő héten is kiállnak a villanyfényben zöldellő műfűre.