Keresi az ember a szavakat annak láttán, hogy még a csilláron is lógnak a Volán szurkolók az ankéton. A fehérvári városháza dísztermében elképesztő tömeg gyűlt össze, hogy a játékosokkal és a szakmai stábbal együtt lezárják a szezont. Az idényt, ami nem sikerült olyan kiugróan jól, mint a tavalyi. A Salzburg átgázolt a Hydro Fehérvár AV19-en a negyeddöntőben. A mi csapatunkkon. A miénken, amelyik, ha bukdácsol is, tudja, látja, kiket képvisel, melyik remek városért lép jégre – persze a jégen amúgy sincs pardon. Tudja a légiós, tudja a hazai rutinos, és tudja a fiatal saját nevelés is. Tudja, és érti. A Vidi új mestere, Bartosz Grzelak antréja is épít mindarra, amire a hokisok. Vajon mikor lógnak legközelebb a „csillárról is” Sóstón?