Már a tavalyi szezonban is több bajnokságba is belekóstolt a fiatal motoros, hiszen a fő csapásirány, a hosszú távú versenyzés mellett sprintversenyeken is indult több alkalommal. A tavasszal rajtoló motoros szezon sem lesz akciószegényebb a 21 éves versenyzőnek, hiszen két bajnokságban is állandó pilótaként mérettetheti meg magát. A német IDM bajnokságban egy BMW volánja mögött róhatja majd a köröket, míg az endurance-bajnokságban a szlovák Maco Racing Team színeiben állandó pilótaként lesz ott a versenyeken. Ez utóbbi sorozatban, az EWC-ben egy Yamahával áll majd rajthoz. A két állandó ülés nyugodtabb felkészülést ad Kovács Bálintnak.

– Nekem is jobb úgy nekivágni egy hétvégének, hogy fix helyem van és nem attól függ a szereplésem, hogy valaki lesérül-e, vagy éppen mi történik a csapatban. Így már minden versenyhét elejétől azzal a tudattal vagyok ott, hogy mehetek, ez sokkal könnyebb számomra, valamint a csapatnak is jobb, hiszen van három jó fix pilótája. Ez csak előre viszi a dolgokat, mindig hárman segítjük az istálló munkáját és már ezek alapján tudjuk a motort beállítani a kezdetektől fogva – mondta lapunknak Kovács Bálint.

A szlovák Maco Racing Team nem teljesen ismeretlen a magyar motoros számára, hiszen a tavalyi szezonban a Bol d’Or-i futamon már ment náluk, akkor egy hatodik hely volt a jó teljesítmény jutalma.

– Alapvetően egy 24 órás verseny is olyannyira összehozza az embereket, hogy jól megismertük egymást egy hétvégén is. Ez folytatódik idén is, sőt már egy tesztet is magunk mögött hagytunk itt a téli időszakban és még lesz is gyakorlási lehetőség a Le Mans-i verseny előtt. Nagyon jó kapcsolatok alakultak ki csapaton belül, a versenyzőtársakkal is jól kijövünk. Szerintem egy nagyon erős privát istálló leszünk, mindenki élvezi a közös munkát, jó dolgok sülhetnek ki ebből.

Kovács a közelmúltban közel egy hetes spanyolországi teszten vett részt társaival együtt a Maco Racing Teammel. Először Almériában, majd Valenciában gyakoroltak.

– Az egyik hangsúly a tesztek során azon volt, hogy mi versenyzők kicsit rázódjunk vissza a motorozásba, hiszen utoljára októberben ültünk motorra. Ez azért sok időt szerencsére nem ölelt fel. Az új motorunk még egyelőre nem készült el, de alapbeállításokat tudtunk keresni mindkettőnk versenystílusára, majd ezt később megpróbáltuk közelíteni egymáshoz. Ezt követően dolgoztunk az üzemanyag fogyasztásunkon is, hiszen ez is fontos eleme lehet a sikernek. Valenciában volt szerencsénk esőben is motorozni, így nedves aszfalton is gyűjthettünk adatokat. Összességében a hat nap motorozás nagyon hasznosan telt és sok mindent ki tudtunk próbálni.

Bár az elmúlt években már hozzászokott, az idei szezonban az is kihívás lesz Kovács Bálint számára, hogy a két sorozatban eltérő motort használ majd. Az EWC-ben Yamaha, míg az IDM-ben egy BMW lesz a fiatal motoros munkaeszköze.

– Egyre többen csatlakoznak az endurance versenyzéshez, és nem mindenki tud úgy szerződni, hogy ugyanazzal a márkával menjen a két bajnokságban. Szerintem mindenkinek meg kell tanulni gyorsan alkalmazkodni. Tavaly volt már rá példa, hogy különböző motorokon versenyeztem, mentem Ducatival, BMW-vel és Yamahával is. Valamennyire ezeket a váltásokat már megtapasztalhattam, de idén ez még élesebben történik majd meg. Úgy gondolom, hogy viszonylag könnyen tudok ilyen helyzetekben alkalmazkodni, az új BMW-t majd csak március végén próbálom ki, úgyhogy csak utána tudok nyilatkozni a különbségekről. Az eddig tapasztalatok alapján, amiket korábban a pályán láttam, némileg más vezetési stílust követel meg majd a két motor.

Bár a szezon kezdet még arrébb van, a tél folyamán a teszteken kívül a Fit4Race programja alapján készül a fizikális és mentális kihívásokra Kovács Bálint. Az IDM-ben használt BMW-t először március végén próbálhatja ki majd a fehérvári motoros, a csapattal is akkor ismerkedik majd meg. Utána pedig nem sokkal később Le Mans-ban, az EWC hivatalos tesztjével majd az éles versenyhétvégével pedig megkezdődik a 2023-es idény.