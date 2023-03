A Volán idei szezonja bár kicsit hullámzóbbra sikerült, de az elsődleges célt, vagyis a rájátszásba jutást kiharcolta a csapat. Ezzel pedig ismét klubtörténeti mérföldkőhöz érkeztek a kék-fehérek hiszen korábban egyszer sem sikerült egymás után háromszor bejutni a playoffba. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy a „farmcsapat”, a FEHA19 felnőtt együttese is bejutott az Erste Liga legjobb nyolc csapata közé, kijelenthető, Fehérvár ebben az idényben is letette névjegyét a magyar hokiban. A két együttes szép szerpelésére hívta fel a figyelmet Gál Péter Pál is, a klub honlapján.

Először is büszke vagyok a csapatra, hogy elérték az idei évben magunk elé minimálisan kitűzött célt. Ezen kívül elmondhatjuk magunkról, hogy a csapat történelmében először idén zsinórban harmadszorra is playoff-résztvevő lett, ez kiváló visszaigazolása az elmúlt évek munkájának. Ehhez hozzájön az a tény is, hogy az akadémiára épülő farmcsapatunk is playoff-részvétellel és egy komoly negyeddöntővel abszolválta az idei szezont. Ez alapján elmondható, hogy a székesfehérvári hokiban zajló építkezés eredményesen zajlik. Az előttünk álló párharcról nyilvánvalóan nem az esélyesség az első szó, ami eszembe jut, hiszen ha végignézünk a mutatókon, a lehetőségeken, akkor a papírforma idén is Salzburg felé billen. Azonban az a szép a sportban, és azt szeretem a csapatunkban, hogy bármikor képesek nemcsak hozni a kötelezőt, de borítani a papírformát is. Abban biztos vagyok, hogy idén is méltó ellenfelei leszünk a Salzburgnak. Ezen kívül bízom abban, hogy a fiúk képesek lesznek olyan eredményt elérni, amellyel borítják a papírformát, és ezzel a szurkolók számára is örömteli eredményt harcolnak ki – mondta a Fehérvár AV19 SC elnöke.

Az út ugyan kicsit göröngyös volt Kevin Contantine együttese számára, de az Asiago elleni kvalifikációs párharcban megmutatta a csapat, igenis van még bennük tartalék. A rájátszással pedig mindig szinte egy új idény kezdődik.

– A tavalyi bajnoki döntőt követően új kihívással kellett szembenézni, hiszen a csapat kivívta a jogot arra, hogy a Bajnokok Ligájában szerepelhessen. Óriási eredmény volt Európa legjobb csapatai között szerepelni, ami nagy élményt jelentett a játékosoknak, szurkolóknak, támogatóknak egyaránt. Örülök annak, hogy sikerült helytállnia az együttesnek. Kérdés volt persze az is, hogyan hat ez majd a bajnoki szereplésre és talán ezért is volt ebben az idényben kicsit hullámzóbb a teljesítmény. A jó sorozat azonban nem szakadt meg. Kicsit küzdelmesebb úton, de újra sikerült bejutni a bajnokság rájátszásába. Ezzel idén is történelmet írt a Volán, hiszen korábban még soha nem sikerült egymást követő három esztendő során is bekerülni a playoffba. Oda, ahol pedig tudjuk, hogy mindig minden megtörténhet. Biztos vagyok abban, hogy akaratban és a szurkolók fantasztikus biztatásában sem lesz hiány. Ez a csapat képes lehet a bravúrra. Fantasztikus mérkőzések várnak ránk itthon és idegenben egyaránt. Hajrá, Volán! – fogalmazott Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

A Salzburg ellen van törleszteni valója a gárdának, hiszen a tavalyi döntőben bár szoros csatában, de 4-0-val behúzták az aranyat az osztrákok. Bár az erőviszonyok nem kedveznek a Fehérvárnak, egy biztos, a játékosok a visszavágás vágyától fűtve mindent elkövetnek majd a győzelemért.

– Gratulálok a csapatnak! Nagyszerű eredménynek tartom, hogy egymás után harmadik évben is sikerült a rájátszásba jutni – nyilatkozta a honlapnak Frank Iepema, a Hydro Extrusion Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. – Támogatóként és szurkolóként is büszke vagyok a csapatra és izgatottan várom a csapat szereplését a rájátszásban. Mint névadó szponzor hisszük, hogy hasonló céljai vannak a csapatnak és vállalatunknak: győzni akarunk, jobbak akarunk lenni, a legjobbak. Nagyszerű látni, hogy soha nem adják fel. Ezért is szeretjük ezt a csapatot, mert egyezik a mentalitásunk. Hajrá Hydro Fehérvár AV19!

A negyeddöntő első mérkőzése kedden 19.15-kor kezdődik, az első hazai találkozót pénteken rendezik majd meg szintén 19.15-ös kezdéssel.