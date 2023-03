„A Fehérvár ralival nem csak a 2023-as bajnoki szezon, hanem a magyar autósport új korszaka is elindul” – tette korábban egyértelművé Szujó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség decemberben megválasztott elnöke. A kiváló sportriporter ezt a Székesfehérváron tartott sajtótájékoztatón is megerősítette, kiemelve, hogy soha nem látott összefogás révén létrejött a versenyzők igényeit, mindenki számára egyenlő feltételeket biztosító rali-szabályrendszer. Gyorsan tegyük hozzá ebben persze az autósporthoz ezer szállal kötődő fehérvári, Vinoczai Attilának is nagy szerepe van.

- Olyan helyekre szeretnénk elvinni a rallyt, ahol van társadalmi támogatottsága. Régi kritika volt, hogy kevés a murvás, laza talajú pálya. Az idei versenynaptárban szereplő hat futamból kettő murván zajlik. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk a felelősségteljes, és biztonságos szurkolást – emelte ki Szujó Zoltán.

A kép jobb oldalán a Peugeot Kupában induló Ifjabb Viszló Csaba, mellette Klausz Viktor az ORB trónkövetelője

Fotós: Fehér Gábor / FMH

Utóbbi kapcsán kommunikációs kampányt is indít az MNASZ.

Lakatos Róbert főszervező elmondta rally mezőny 61 autóból áll, a terepraliban 21 páros versenyez majd a Székesfehérvár Rallyen.

- Három év után önálló futamként tér vissza a rali Fehérvárra. Húsz év után kezdődik először murvás futammal az idény – emlékeztetett Lakatos Róbert. - Komoly, tempós szakaszokkal tűzdelt izgalmas idénynyitünak nézünk elébe. Öt területet, pályát használunk majd, fontos, hogy egyes szakaszok részben, vagy egészben elzártak lesznek a nézők elől. Kérjük a szurkolókat, hogy tiszteljék a szabályokat, és egyúttal a természetet is. A MOL Aréna Sóstónál kialakításra kerülő szervizpark korlátozás nélkül lesz látogatható, a Vásártérnél parkolhatnak a látogatók. Lesz egy olyan gyorsasági szakasz, amely egyetlenegyszer, 20 évvel ezelőtt szerepelt a programban: a Tés-Bakonynána szakasz.

A fehérvári szuperspeciál szombaton 17 órakor kezdődik a Palotai úton kialakított pályán. A rendhagyó etap idén sem számít bele a versenybe, éppen azért, hogy látványban, és örömben sem legyen hiány. A ralisok mellett, a „vaskosabb” terepralisok is szaggatják majd az aszfaltot, de drift autók is égetik majd a gumit.

A Viszló név a raliban is jól cseng. De már a következő generáció tépi a kormányt a Fehérvár környéki murvákon – pedig az idősebbik Viszlót is megnéznénk, aki megkockáztatjuk, aligha fogja nyugodt teniszezéssel tölteni a hétvégét, sokkal inkább fiát várva a szervizparkban. Ifjabb Viszló Csaba a Peugeot Kupában áll rajthoz, amelyben több mint tíz versenyző áll rajthoz. Az ifjú ralis elmodndta kedveli a tempós murvás pályákat, célja pedig dobogós helyezés megszerzése.

A célceremóniára vasárnap délután három órakor kerül sor a MOL Aréna Sóstónál.