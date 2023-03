Pedig igazán örömteli eseménnyel indult a 2022/2023-as idény a Volán számára, hiszen a klub a magyar jégkorong történetében először megmérettethette magát a CHL-ben. Aztán az ICEHL-ben sem kezdett rosszul a csapat, de később valahogy a nagy győzelmi szériák elmaradtak, és bár sokáig a legjobb hatra is megvolt az esély, végül a 8. zárt a csapat. Aztán az Aisago elleni kvalifikációs párharcban sikerült kiharcolni a rájátszásba jutást.

– A szezon eleje úgy gondolom mindenki számára nagyon izgalmas volt, hiszen egy új közegben, nemzetközi porondon mérethettettük meg magunkat a Bajnokok Ligájában. Ez mindenkinek nagy élmény volt, hiszen olyan klubok ellen játszhattunk, mint a Rögle például, aki a CHL címvédője volt, vagy a Zürich, amelyik csapatban álom játszani – emlékezett vissza Bartalis István. – Utána elstartolt az ICEHL is, az elején egész jól indultunk, jó tempójú mérkőzésekből érkeztünk. Aztán elindult a sérülés-, illetve betegséghullám, kevés olyan mérkőzés volt, ahol az egész csapat játszani tudott. Ebből kifolyólag nem kerültek úgy össze a sorok, azok emberek, aki össze tudtak volna szokni, valaki mindig hiányzott. A végén be tudtuk húzni az Asiago elleni kulcsmérkőzéseket, hogy bekerüljünk a rájátszásba. Aztán jött a Salzburg, aki ellen betegen, megfogyatkozva tudtunk csak kiállni, aprítottuk őket, ők is fogytak azért közben. A tavalyi döntő ellenük volt, idén a negyeddöntőben találkoztunk a velük, sajnos ebben a felállásban nem tudtunk elegek lenni. A tavalyi szezonban a szoros mérkőzések nagyobb részét megnyertük, ez sajnos ebben a szezonban nem sikerült, talán volt tíz olyan találkozónk is, ahol egy góllal, vagy hosszabbításban kaptunk csak ki. Ha ezek közül pár jobban alakult volt, akkor máshogy is zárhattunk volna.

Hári János (kékben, 16-os)

Forrás: Nagy Norbert / FMH

A szoros mérkőzések elvesztését és a nagy áttörést Hári János, a gárda csapatkapitánya is kiemelte a szezon értékelésével kapcsolatban.

– Folyamatosan vártuk az áttörést, a novemberi válogatott szünet után kicsit úgy tűnt, hogy most megindulhatunk felfelé, nyertünk pár mérkőzést zsinórban. Az újévben azonban megint hullámvölgyes időszak jött egészen a rájátszásig. Nehéz szezon volt egyénileg és csapatszinten is nem úgy jöttek a gólok pontok, és ez önbizalomvesztéssel is jár, ami meglátszik az együttes eredményességén is. Próbáltunk javulni, küzdeni – mondta Hári, majd kitért a negyeddöntős párharcra. – Valahogy az utóbbi időben a Salzburg mumusunkká vált, nem tudom, miért alakult ez így, az alapszakaszban is szerintem egyszer mindenki megverte őket a mezőnyből, csak mi nem. A rájátszásban is bár meg voltunk fogyatkozva, de szoros találkozók voltak, a hosszabbításos mérkőzésen három kapuvasat lőttünk, az utolsó hazain is nyerhettünk volna, vezettünk és sok helyzetünk is volt. De így alakult az egész idényünk is, a szoros állásokból mi jöttünk ki rosszul, hiába volt sok helyzetünk, a mindent eldöntő gólokat nem mi lőttük.