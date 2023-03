KÖZÉP CSOPORT

2023. március 29., szerda, 16:00

Dunaújváros FC (5.) – Meton-FC Dabas SE (15.)

A házigazdák első tavaszi győzelmükre hajthatnak, már csak azért is, mert ellenfelüknek idegenben nem nagyon megy, idén mindössze öt pontot gyűjtöttek vendégként.



PTE-PEAC (8.) – Iváncsa KSE (1.)

Ősszel szoros meccset játszottak a felek (2-3), most is hasonló összecsapás várható.

NYUGATI CSOPORT

2023. március 29., szerda, 16:00

Móri SE (19.) – Csornai SE (17.)

Szeptemberben elhozott egy pontot Csornáról a Móri SE, most akár le is győzhetik riválisukat.



Bicskei TC (7.) – Budaörs (9.)

Rangadó jellegű mérkőzésen az esélyek a Bicske mellett szólnak, mert hazai pályán kevés csapatnak volt ellenük keresnivalója.



Mol Fehérvár FC II. (12.) – ZTE FC II. (14.)

Ősszel kis híján nyert a Vidi II. idegenben, a 90. percben mentett pontot a ZTE II., ezúttal sanszuk van arra a piros-kékeknek, hogy győzzenek az NB I-es tartalékcsapatok mérkőzésén.



Érdi VSE (6.) – Puskás Akadémia FC II. (4.)

A két csapatot nyolc pont választja el egymástól, és ősszel is a PAFC II. diadalmaskodott (3-1), de az Érd otthon stabil, nehéz ellene nyerni. A felcsútiak eredményes támadójátékukban bízhatnak, nem véletlenül ők lőtték a csoportban a második legtöbb gólt.