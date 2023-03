Három kérdést tettünk fel egységesen azoknak a csapatokat dirigáló szakvezetőknek, amelyek az előző heti beharangozóban vendégként szerepeltek.



Milyen volt a felkészülés, sikerült-e megvalósítani az eredetileg elképzelteket?

Milyen változások voltak a keretben?

Mit várnak a hétvégi összecsapástól?

2023. március 4., szombat, 14:30



Sárosd (8.) - Bicske II. (15.) – ősszel 4-3

Rauf Dávid a Sárosd vezetőedzője: - A felkészülésünk fizikális része rendben volt, a játékosok megszerezték az alap-állóképességet a szezonra, azonban döntő többségében kisméretű műfüves pályán tudtunk edzeni, így a taktikát kizárólag edzőmeccseken lehetett gyakorolni. Az edzések látogatottsága kilencven százalékos volt, összességében elégedett lehetek a munka elvégzésével. Kónya Krisztián a Főnix FC- hez igazolt, Újvári Ádám abbahagyta, Varga Zsombor és Meszlényi Balázs külföldön vállaltak munkát, Mekota Bernát visszatért Előszállásra, Szabó Ervin pedig Szigetszentmiklóson folytatja. Négyen érkeztek, Gráczer Máté és Kökény Dorián Dunaföldvárról jöttek, Pribék Patrik Iváncsán már nem tudta vállalni munka mellett vállalni a többletterhelést, míg Vámosi Róbert szintén Iváncsáról igazolt hozzánk. A többi játékos helyére a saját utánpótlásunkból töltöttük fel a keretet - Dvéri II. Zsolt, és Hallósi Gergő őszi idényben is szóhoz jutottak már. Következik a Bicske II. elleni mérkőzés, mindig elmondom a csapatnak, hogy ebben a megyében nincs könnyű találkozó, mert nincsenek akkor a különbségek a csapatok között, kivéve talán a Gárdony és a Főnix FC gárdáit. Nem lesz egyszerű a szombati mérkőzés, nagyban függ attól, hogy ellenfelünknél lesznek-e visszajátszók az NB III-as csapatból. Hazai pályán mi vagyunk az esélyesek, szeretnék nyerni, is tudjuk hozni a múlt heti formát.



Tordas R-Kord (5.) - Csór Truck-Trailer (12.) – ősszel 1-0

Farkas Zsolt a Tordas R-Kord technikai vezetője: - Véleményem szerint kimondottan jól sikerült a felkészülésünk, a két csapatunk együtt tudott dolgozni, volt, amikor a mérkőzéseken vegyes csapatokkal álltunk ki, és elég jól tudtuk rotálni a keretet. Mindezt meg tudtuk valósítani a műfüves bajnokságban, de rengeteg edzőmérkőzés is játszottunk. Elég sok változás történt a keretben, voltak olyanok, akik munkahelyi elfoglaltság miatt hagyták abba az aktív játékot, Kalácska Csaba mellett Fodor Gergely sem vállalta már a tavaszi szezont. Viszont hatan érkeztek a klubhoz, úgyhogy nem panaszkodhatunk, erősödött a csapat. Most már a fiúk is kezdik közelebb érezni a dobogót, így rendkívül fontos lesz a Csór elleni találkozó, mellettünk szól a hazai pálya előnye, itthon általában pozitív mérleggel zárunk, tavaly a tavaszi szezonban végig veretlenek voltunk. Erre próbálunk alapozni, és megnyerni a mérkőzéseket pályaválasztóként. Hangsúlyozom minden a hozzáálláson múlik, ha olyan a hozzáállásunk, akkor a harcban lehetünk a dobogóért!



Bodajk SE (13.) - MÁV Előre FC Főnix (2.) – ősszel 1-5

Kocsis Jenő a Bodajk SE vezetőedzője: - Korán előnybe kerültünk a Mány ellen, de végül csak egy pont lett a jutalmunk. Nem lehet kifogás a pontvesztés leginkább mentális okokra vezethető vissza. Nem merte a csapat azt csinálni, amit szokott, kissé hiányzott az önbizalom. Az erővel nem volt gondunk, végig partiban voltunk az ellenfelünkkel és a cseréink is jobbára jól álltak be. Hazatértünk, úgyhogy már Bodajkon fogadjuk a Főnix FC csapatát, nagy valószínűséggel nem mi fogunk dominálni, de megoldjuk, megvan az elképzelésem hogyan történjen ez. Egy pontot mindenképpen itthon szeretnénk tartani, de megcélozzuk a győzelmet, meglepetést okoznánk!



Sárbogárd (3.) - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) – ősszel 2-2

Pajor László a Sárbogárd szakmai igazgatója: - Jónak mondható a felkészülésünk, az őszről áthúzódó sérülések hátráltatták a munkát, de amit elterveztünk, azt megvalósítottuk. Indultunk a műfüves bajnokságon, ahol különböző erősségű csapatokkal találkoztunk. Lehetett többféle taktikai variációt kipróbálni, ezen kívül lekötöttünk kifejezetten erős csapatokkal edzőmérkőzéseket, ezek az összecsapások megmutatták azt, hogy hol járunk. Egy távozónk volt, Pákozdi Tamás, aki ősszel is kevesebb mérkőzésen játszott, az érkezőket viszont egyértelmű erősítésként gondolom. Mórról jött Fodor Máté, és a Mol Fehérvár FC U19-es együtteséből Szalai Ádám, aki tőlünk ment el évekkel ezelőtt. Rajtuk kívül az Ikarus- Maroshegytől Farkas Gábor igazolt hozzánk. Csalódott vagyok az Ercsi elleni eredmény miatt, a játékunk sem volt az igazi, a védekezésünk stabil volt, viszont a támadás befejezések gyatrán sikerültek. Arra sem foghatjuk az eredményt, hogy műfüvön játszottunk, mert elég sokat játszottunk műfüvön az alapozás alatt. Mérges vagyok a csapatra, mert kettő pontot ott hagytunk, és ezek végelszámolásnál hiányozhatnak. Rangadóra készülünk, a Gárdony idén egyetlen egyszer vesztett pontot, ellenünk. Az egy ki-ki meccs volt, bárki nyerhetett volna, de igazságos döntetlen született. Abban bízom, hogy talán ez a rangadó-jelleg még egy kicsit jobban felszívja a csapatot, lesz két visszatérő játékos, akik feltétlenül erősítés jelenthetnek, és győzelemre számítok, független attól, hogy rettentően nehéz mérkőzés lesz.



2023. március 5., vasárnap, 14:30



Lajoskomárom (7.) – Martonvásár (14.) – ősszel 3-0

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - Jól sikerült a felkészülésünk, ahhoz képest amilyen körülményekkel néztünk szembe. Csak egy kis műfüves pályánk van, így Sárbogárdon edzettünk. Sok edzőmérkőzést játszottunk, több sérüléssel is szembe kellett néznünk, amelyek egész jól rendeződtek a szezon kezdetére. A keret együtt maradt, egy játékost igazoltunk, Pákozdi Tamást Sárbogárdról, és és nem volt távozónk. A Főnix FC ellen reális eredmény született, több góllal is nyerhettek volna, de becsülettel dolgozott a csapatunk, de az igazat megvallva ennyi különbség volt a két együttes között. A Martonvásárral játszottunk felkészülési mérkőzést, úgy érzem, hogy az edzőváltás óta rendezettebb a csapatuk, mint az idény első felében. Nehéz mérkőzésre számítok, annak ellenére, hogy már játszottunk velük, és azon a meccsen ők nyertek megpróbálunk minimum egy pontot itthon tartani. A legfontosabb az lesz, hozzáállással futballozzunk! Lesznek hiányzóink, Victor Michel, valamint Varga Ferenc, és Vadászi Bence játékára nem számíthatok a hétvégén.



Tóvill Kápolnásnyék (4.) - Ikarus-Maroshegy (6.) – ősszel 2-1

Höltzl Richárd a Tóvill Kápolnásnyék vezetőedzője: - Ilyen rossz felkészülés az edzősködésem alatt még soha nem volt Kápolnásnyéken. Az épületünk teljes felújításon ment keresztül és a héten veszik át, így már tudok majd a pályánkon edzést tartani. Teremben, illetve edzőmérkőzéseken készülünk, de, hogy éreztessem milyen rossz volt ez az időszak egyetlen egy mérkőzés sem volt olyan az alapozás alatt, hogy 13 embernél több lett volna, sőt előfordult olyan, hogy egy barátomnak kellett szólni, hogy egyáltalában meglegyünk. Nem akartam lemondani egyetlen mérkőzést sem! A csapatunk jelenleg borzasztó fizikai állapotban van, legalább három hét szükséges ahhoz, hogy azt a játékot lássam viszont, amit az őszi idény végén. Két fiatallal erősödtünk, Katona Csongor érkezett PTE-PEAC csapatából, illetve Varga Dominikot igazoltuk a Budai FC-től. A múlt heti, Bicskei II. elleni mérkőzésre visszatérve, ha ők mindig így állnának fel, ahogy ellenünk, akkor a középmezőnyben végeznek. Egy jó, taktikus mérkőzés volt, megérdemelten nyertünk mert több helyzetet dolgoztunk ki, mint az ellenfelünk. Abban azonban egészen biztos vagyok, hogy az Ikarus ellen nagyon nehéz lesz. Ősszel kis szerencsével nyertünk ellenük, miután ők kihagytak egy büntetőt, majd az ellentámadásból nekünk sikerült gólt elérnünk. Sajnos Varga József bokasérülése miatt nem léphetett pályára az előző fordulóban, az ő játéka kérdőjeles, valamint Kiss Árpád még Sárosdon sérült meg, és áprilisban kezdheti meg a közös munkát a csapattal. A legnagyobb szívfájdalmam Zsigmond Levente kiesése, aki ugyan nem sérült, de a munkahelyi elfoglaltságai miatt kevésbé tudja vállalni a szereplést.



Enying (11.) - Mányi TK (9.) – ősszel 3-0

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Sikeres felkészülési időszakon vagyunk túl. Nem sokat pihenhettek a játékosok, hiszen az erősítő edzések zárt térben, egész télen zajlottak. Az is pozitív fejlemény, hogy a pályánk tulajdonosával történt megállapodás alapján zavartalanul edzhettünk - az esti időszakban a pályavilágítás biztosított volt. A téli műfüves sorozatban jól mozogtunk. Összeszokott csapat benyomását keltettük s szállítottuk a kötelező győzelmeket, összességében elégedettek lehetünk a második hellyel. Volt két távozónk télen, akik hiánya esetleg érzékenyen érinthet minket a tavaszi sorozatban. Ugyanakkor a Siófokról érkező fiatalok hamar beilleszkedtek és biztos vagyok benne, hogy egy régi visszatérő játékosunk is hozzá fog tenni a csapat teljesítményéhez a középpályán. Fiatalodott az egyébként sem idős csapatunk, de rutinos játékosokból sincs hiány. Bár az eredmény nem ezt mutatja, de a listavezető otthonában mindent megtett a csapat, hogy megnehezítsük a dolgukat. Egészen a második félidő derekáig álltuk is a sarat, de aztán a gárdonyi támadóknak sajnos minden összejött a végjátékban. Szépen látszott a mérkőzés során, hogy miben vagyunk jók, illetve felszínre jöttek a gyengébb pontok is ahol mindenképpen erősödnünk kell. A Mány ellen pedig alaposan fel kell készülnünk, mert nagy lesz a csapaton a nyomás. Mindenképpen a három pont itthon tartása a cél, és ehhez teljesen más játékstílus kell, mint a Gárdony ellen. A siker kulcsa talán az lesz, ha mi irányítjuk játékot ehhez viszont birtokolnunk kell a labdát. Az biztos, hogy a hozzáállással nem volt gond eddig, remélem most is nagy kedvvel játszunk majd.



Szabadnapos: Ercsi Kinizsi (10.)