KÖZÉP-CSOPORT

2023. március 11., vasárnap,14:00

Majosi SE (15.) – Dunaújváros FC (4.)

A 6. fordulóban sima 4-0-as újvárosi siker született, jelen állapotában a fiatalokkal teletűzdelt vendégcsapatnak a pontszerzés lehet azonban reális.

Az Iváncsa KSE (2.) szabadnapos

NYUGATI CSOPORT

2023. március 11., vasárnap,11:00

Puskás Akadémia FC II. (4.) – FC Nagykanizsa (3.)

Tavasszal eddig kiváló teljesítményt nyújt a PAFC II. csapata, négyből négy mérkőzést nyertek, ám a csoportrangadón emberes feladat vár rájuk a tabellán előttük álló kanizsaiak ellen. Legutóbb megosztoztak a pontokon (2-2), győzelmük esetén a felcsútiak befognák pontszámban riválisukat.

2023. március 11., vasárnap,14:00

Opus Tigáz Tatabányai SC (2.) –Mol Fehérvár FC II. (10.)

Az előző játéknapon a Bicskei TC legyőzte a Tatabányát, és ezzel hosszú fordulók óta először nem ők vezetik a mezőnyt. A Vidi II. csapata ősszel ikszelt velük, a piros-kékek képesek lehetnek erre most is, de iszonyatosan nehéz kilencven perc vár rájuk.

Balatonfüredi FC (12.) – Bicskei TC (7.)

Augusztusban nem született találat a két csapat összecsapásán, erre most is megvan az esély, amellett, hogy a bicskeiek meg szeretnék őrizni tavaszi veretlenségüket.

Kaposvári Rákóczi FC (9.) – Móri SE (19.)

Ősszel Móron biztosan nyert (3-1) a Rákóczi FC, és ezúttal is ők a párosítás favoritjai. A Móri SE számára a tisztes helytállás lehet a cél a nagy múltú klub otthonában.