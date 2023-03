Csákvár TK - Viadukt SE-Biatorbágy 6-4 (3-2)

Csákvár TK: Lagler – Balazsek (Kele), Venczel (Gáspár), Jére, Kiss B. – Grünfelder, Locker, Tóth A., Ángyás – Kalucza, Láposi (Sági). Utánpótlás szakmai vezető: Berndt András, utánpótlás vezetőedző: Raffai Rudolf

Viadukt SE-Biatorbágy: Marosi – Oszter, Zsáki, Somogyi Cs,, Homoki – Cserei, Horváth B., Sipőcz, Kócsi – Pallós, Nánási (Mohácsi). Utánpótlás vezetőedzők: Kovács Milán, Urbán Zoltán

Gól: Láposi (2., 35.), Gáspár (62., 85.), Venczel (41.), Sági (70.), ill. Kócsi (56., 65.), Pallós (37.)



A csákvári együttes életében ez egy rendkívül fontos pillanat, hiszen az NB II-ben szereplő csapat mellett most az utánpótlás is Berndt András és stábja révén „nagyot” alkotott. Remélhetőleg a gárda tagjai közül néhány éven belül minél több játékos fogja majd erősíteni a felnőtt legénységet is.

A bajnok öt ponttal előzte meg az őket üldöző Tatai AC, és a CSHC ’94 SE (Halászi Focisuli) csapatait a tabellán. Mérlegük 16 mérkőzésen 12 győzelem, 1 döntetlen, és 3 vereség volt.

A szakvezetés természetesen legalább annyira örült az aranyéremnek, mint a játékosok.

- Gratulálok az egész csapatnak és köszönöm mindenkinek a munkáját. Reálisan nézve kiemelkedik három középpályás, akik teljesítménye nagyban meghatározza az eredményességünket, és akik rendszeresen feljátszanak az U19-es csapatunkba. – hangsúlyozta Berndt Andràs utánpótlás szakágvezető.

- Megérdemelt győzelmet arattunk és habár az ősszel a világítás es más tényezők hátráltattak a felkészülésünk a mi csapatunk bizonyult a legkiegyensúlyozottabbnak! A hozzáállással nincs gond, a hangulat mindig pozitív, de nincs egyforma huszonkét játékosunk. Külön öröm, hogy az elmúlt fordulókban több U15-ös játékosnak is lehetőséget tudtam adni. – fogalmazott Raffai Rudolf vezetőedző

- Terveink szerint a képzés itt az U17-ben ér véget, innen már jöhet a felkészítés a felnőtt mezőny elvárásaira az U19-ben. Ezért kiváló edző Raffai Rudolf ehhez a korosztályhoz, hiszen felnőtt edzői fejjel látja azt a néhány hézagot, amit be kell tömni a játékosok tudásában, mielőtt léptetnénk őket. Szívből gratulálok nekik a győzelemhez, de innentől a játékosok egyéni fejlődésére kell fókuszálnunk, ezért indulhat az arra érett U17-esek léptetése a heti edzésmunkában eggyel feljebb és a helyükre pedig jöhetnek az U15-ös potenciális értékeink azon a néhány játékoson felül, akik eddig is két fronton voltak foglalkoztatva. – tette hozzá Apró Attila, szakmai vezető.

- A legnagyobb siker számomra, hogy maximálisan ellátjuk a körzetközponti feladatainkat, ami a tömegesítést, és a tehetségek felfelé áramoltatását illeti. Ebben a korosztályban a hozzáállással és az edzéslétszámmal soha nincs gond, mert rendszeresen 18-22 játékos alkotja a csapatot, amely a vezetőedző munkáját dicséri.- mondta elégedetten Nagy Sándor, a klub elnöke.