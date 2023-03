Az Ercsi Kinizsi csapata ebben a szezonban már másodjára ért el öt találatot – korábban lőttek már hatot a MIE-Datartransnak -, Jakab Milán pedig mesternégyesével a házi góllövőlista élére ugrott.

A Kisláng alaposan visszavágott a Velence SE gárdájának az ősszel elszenvedett 7-4-es vereségért, Burkus Balázs triplája azt is jelentette, hogy a játékos - Jakabhoz hasonlóan – lett most a legeredményesebb kislángi, és három találatával beérte a szintén kilencgólos Ignácz Martint.

A Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő a találkozó hatvanadik percében már 6-1-es előnyt kovácsolt, innen próbált visszajönni a meccsbe a Videoton Baráti Kör együttese. Két gólra sikerült is a különbséget csökkenteni, de erre is volt válasza a tóparti legénységnek, amely az őszi 5-1 után ismét győzelemnek örölhetett.

Ercsi Kinizsi (4.) – Polgárdi (8.) 5–3 (2–1)

Vezette: Kovács Benjamin Dominik.

Ercsi Kinizsi: Szabó L. – Góman, Váradi (Ignácz), Bereczki, Baranyai - Réthy, Jakab, Horváth M., Hodula M. - Petrás, Nikolics. Utánpótlás vezetőedző: Lósits Sándor

Polgárdi: Hajcsár – Pap, Vas, Süveges, Fi - Mészár (Borbély), Balazsek, Enyed, Szépvölgyi – Hegedűs M., Szabó A.

Gól: Jakab (39., 45., 47., 83.), Hodula M. (73.), ill. Vas (2.), Fi (49.), Enyed (64.)

Kisláng (9.) – Velence SE (10.) 5–2 (0–0)

Vezette: Jónás Péter.

Kisláng: Szolga – Szántai, Vigházi, Szalárdi (Hegyi), Izing - Nagy M. (Balogh L.), Ignácz, Burkus, Szabó M. - Usztics, Papp L.

Velence SE: Tóth B. – Rózsa, Horváth Ferenc, Gránitz (Szűcs M.), Bati – Kővári K., Tőzsér, Liptai, Krausz - Vilics, Koszti.

Gól: Burkus (46., 57., 65.), Szántai (59.), Papp L. (81.), ill. Vilics (77.), Koszti (83.)

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (5.) – Videoton Baráti Kör (7.) 7–6 (3–0)

Vezette: Cseh Roland.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Soberón-Kovács – Galla (Kovács D.), Veress, Busa (Szalóki), Bereczky - Kovács O., Molnár D., Németh B., Somodi - Kocsy, Balogh B. (Héger). Utánpótlás vezetőedző: Oláh Attila

Videoton Baráti Kör: Márkus – Boros O., Neumann, Juhász G., Handler - Tislér, Boros M., Pintér R. (Borsos), Fülöp - Mayer, Kiss G. (Bőhm).

Gól: Molnár D. (20., 59., 76.), Busa (25., 60.), Balogh B. (5.), Bereczky (57.), ill. Handler (55., 80.), Fülöp (64., 70.), Borsos (74.), Boros O. (87.)

Tóvill-Kápolnásnyék (1.) – Martonvásár (6.) 3–2 (1–0)

Vezette: Béd Imre.

Tóvill-Kápolnásnyék: Tatai (Tövisháti) – Domak, Lőrincz B. (Zsalkovics, Matyi), Turcsányi (Muhel), Varga D. - Katona, Nagy E., Kutai, Matacz - Végvári, Lőrincz M. (Sziládi). Vezetőedző: Höltzl Richárd

Martonvásár: Kispál – Gábor D., Gábor Z., Keresztesi, Dezső - Morvai, Szigeti (Horváth Á.), Pintér O., Juraszkó - Halenár, Nádi. Utánpótlás edző: Neuvert Álmos

Gól: Katona (43., 89.), Varga D. (86.), ill. Keresztesi (58.), Morvai (72.)

Az Enying (3.) – Sárosd (2.) összecsapásra hétfőn 17 órakor kerül majd sor.

Szabadnapos: MIE-Datatrans (11.)

A góllövőlista állása:

1. Venczel Zsolt (Tóvill Kápolnásnyék) 31 gól

2. Porvázsnyik Máté (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő), Vachler Barnabás (Sárosd) 22-22 gól

3. Fi László (Polgárdi) 17 gól