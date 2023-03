Swietelsky-Békéscsaba - MÁV Előre SC-ST Solar 3:0 (18, 17, 14)

Békéscsaba, 900 néző

Vezette: Halász Enikő, Barabás Barnabás.

Swietelsky-Békéscsaba: Drpa 4, Vasileva 15, Glemboczki 9, Bodnár D. 8, Pintér A. 5, Bagyinka 2. Csere: Kertész (liberó), Karhu, Aktas 13, Oliinyk 1. Vezetőedző: Tóth Gábor.

MÁV Előre SC-ST Solar: Gilfillan 3, Kiss L., Narancic 3, Tóth J. 10, Szabó L. 5, Ertz 13. Csere: Kovács E. (liberó), Szilágyi. Vezetőedző: Nagy Fanni.



Több meghatározó játékosa is hiányzott a fehérvári gárdának, így Maia Dvoracek, Elvita Dolotova és Diana Karnyitskaja nélkül álltak fel a kék-fehérek. Ez nagyjából már előre megadta a találkozó alaphangját, amelynek eddig sem a Loki volt favoritja, miután két mérkőzést követően 2-0-ra a viharsarki együttes vezetett.

Ettől függetlenül nem játszott rosszul a MÁV Előre, és az eddigiekhez hasonlóan ezúttal is nagy harcra kényszerítette vendéglátóit. 14:14-nél viszont sebességet váltottak a lilák, hat ponttal elléptek, és az ekkor kialakított különbséget a játszma legvégéig megőrizték.

A folytatásban a játszma elején szinte felváltva születtek a pontok, ennek következtében egyik fél sem tudott meglógni. Ebben a szettben viszont csak 7:7-ig kellett várni ahhoz, hogy a hazai csapat sebességet váltson, ami után egy 5:1-es sorozatot produkált. Nagy Fanni időkésére sem vette el a Csaba lendületét, és folyamatosan növelte előnyét, sőt tíz pontos különbséget is kialakítottak. Majd a hajrában a fehérváriak három szettlabdát hárítottak, és csak a negyediket vágta be a BRSE.

A harmadik szettet 4-0-val nyitottak a Csaba, bár Tóth Jázmin, Anne Ertz és Haley Gilfillan pontjainak is köszönhetően 8-7-re felzárkózott a MÁV Előre, az egyenlítés nem jött össze, ehelyett ismét gázra lépett a békési együttes, és magabiztosan zárta le a mérkőzést, valamint a párharcot.

Mestermérleg:

- Az eredménynek nagyon örülünk, hiszen három nyert mérkőzéssel bejutottunk a magyar bajnokság elődöntőjébe. Sajnálom, hogy ellenfelünk legjobb játékosa megsérült, ez felborította az előzetes terveket mindkét oldalon. – értékelt Tóth Gábor a Swietelsky-Békéscsaba trénere.

- Ilyen felállásban idén még nem játszottunk, de a játékosoknak mindent meg kell oldaniuk. Annyit mondtam nekik, hogy tudom, hogy ez nehéz szituáció, de próbálják meg kihozni a maximumot. Most pedig megdicsértem őket, mert ezt is tették. Sérülések, betegségek, azért igyekszünk a következő körre összeszedni mindenkit. Nem vallottunk szégyent, tudtuk, hogy erősebb csapat fizikailag a Békéscsaba. – fogalmazott Nagy Fanni a MÁV Előre SC-ST Solar vezetőedzője.