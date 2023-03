38 találat. Ennyit szerzett a Paksi FC az idei bajnokságban, s ezzel a Ferencváros mögött a második leggólerősebb együttes az élvonalbeli mezőnyben. A pontvadászat első felében is többször hintettek hármat, a Honvédnak ötöt is, Bognár György februári visszatérését követően a Puskást 4-1-re, a ZTE-t pedig 3-1-re győzték le a tabella hatodik helyén, 29 ponttal tanyázó paksiak.

A MOL Fehérvár FC a kilencedik pozícióból várja a szombaton 17 órakor kezdődő paksi derbit. A Vidi legutóbb a Vasas ellen megszerezte idei első győzelmét, s ennek lendületére kívánnak felülni a piros-kékek.

- A Vasas ellen megszerzett három pont csak akkor ér valamit, ha most folytatjuk, amit elkezdtünk. A válogatott programja miatti bajnoki szünet előtt a Paksot, majd aztán a Honvédot is le szeretnénk győzni - vélekedett a klub honlapján Katona Mátyás, a fehérváriak Újpestről nemrég érkezett középpályása. - Bosszantóak voltak a vereségek és a döntetlenek azok után, hogy mi szereztük meg az első gólt. Pakson nem könnyű nyerni, főleg úgy, hogy edzőváltáson vannak túl, és előre is tudtak lépni. Támadófocit játszanak, nem lesz könnyű meccs. Ha azonban az akaratunkat érvényesíteni tudjuk, akkor miénk lesz a három pont. A Paks nagyon sok beadással, hosszú labdával játszik, erre próbáltunk készülni a héten. De a mi játékunkat szeretnénk játszani. Örülök, hogy bízik bennem a mester, ezt gólpasszokkal, gólokkal és győzelmekkel szeretném meghálálni.

A mester, Huszti Szabolcs is fellélegezhetett kicsit a múlt hétvégén.

- Bízom benne, hogy a Vasas elleni győzelem átbillentette a pozitív irányba a szereplésünket. Mindig az adja a legnagyobb önbizalmat, ha három pontot szerzel, amiért meg is dolgozott a csapat múlt szombaton, remélem, hogy így tudjuk majd folytatni a Paks ellen is - mondta a MOL Fehérvár FC edzője. - Tudjuk, hogy a Paks nagyon direkt játékot játszik, rengeteg hosszú labdára és beadásra számítok tőlük, mi viszont szeretnénk a saját játékunkkal eredményesek lenni.

A fehérváriak játékában fontos láncszem lehet a koszovói szélső, Lirim Kastrati. Ha ő jó napot fog ki, s kellően koncentrál, nagy hasznára lehet a csapatnak Pakson is.

- Nagyon motiváltak vagyunk, sokat vártunk a múlt heti győzelemre, amiért megküzdöttünk a pályán. Ezt követően természetesen jobb a hangulat is, a héten megpróbáltunk a lehető legjobban felkészülni a szombati meccsre, minden játékos száz százalékosan motivált, a győzelemért fogunk pályára lépni. Tudjuk, hogy a Paksnak magas és erős csatárai vannak, sok beadással operálnak, nekik ez a stílusuk. A miénk más, de felkészültünk belőlük is, biztos vagyok, hogy mindenki ki fogja magából adni a maximumot - hangoztatta Kastrati.