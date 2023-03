Pedig a kék-fehérek nagyot küzdenek, hol az ellenféllel, a betegségekkel, a sérülésekkel és néha még a játékvezetőkkel is szembe kell szállniuk. Az ICEHL rájátszásában eddig nem nagyon volt szerencséje a csapatnak, hiszen mindössze egy góllal nyert minden esetben a Salzburg. A Volán gyakorlatilag egyik mérkőzésre sem tudott kiállni ugyanazzal a kerettel, hiszen a betegséghullám mellé sérülések is nehezítik a szakmai stáb dolgát.

– Nem is tudom, olyan, mintha mindig ez lenne a forgatókönyv. Playoff-hoki, szoros meccs, mindkét csapat küzd, aztán a Salzburg nyer egy góllal. Ez már a hetedik ilyen mérkőzés zsinórban és mindig ugyanaz történik, mindig ugyanaz a forgatókönyv ismétlődik. A srácok küzdöttek, keményen játszottak, nagyon sajnálom őket. Keményen dolgoznak és szükségük lenne arra, hogy ez kifizetődjön, lássák, hogy igen, ezt jól csinálták. Vannak sérültjeink, az influenza is átmegy az egész csapaton. A keretünk minden meccsen más, a mai találkozó végére négy hátvédünk maradt. Tetszik a srácok játéka, keményen küzdenek. Szeretném, ha végre sikerülne meccset nyernünk, ami nekik is megmutatná, hogy jól teszik a dolgukat, mert ez tényleg így van. – értékelt a találkozó után Kevin Constantine, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

Vasárnap is kiélezett volt a csata a jégen, és bár a harmadik harmadban megszerezte a vezetést a Fehérvár, a Salzburg néhány perccel később egyenlíteni tudott. Az 1-1-es rendes játékidőt követően a hosszabbításban több mint 15 percig gyűrték egymást a felek, aztán egy emberelőnyből eldöntötte a győzelem sorsát az RBS.

– Azt gondolom, hogy kemény mérkőzés volt, nem fújtak be semmit nagyon a bírók. Aztán a hosszabbításban megítéltek egy olyan, amiből vagy 100 darab volt a találkozón. Ebből ők gólt lőttek, ezen múlott a győzelem. Mindenki keményen dolgozik, egymásért küzdünk, látjuk, hogy pariban vagyunk velük, valahogy ezt kell megfordítanunk, hogy a mi oldalunkon legyenek a gólok – mondta Bartalis István, a Fehérvár támadója.

A párharc kedden 19.15-től Székesfehérváron folytatódik, a Volán célja nem lehet más, mint visszavinni a párosítást Salzburgba.