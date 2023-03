Kovács Bálint sűrű szezon elé néz, hiszen a tavaly idény után ezúttal is indul az Enduranca-bajnokságban, méghozzá állandó versenyzőként a szlovák Maco Racing Team színeiben. Kovács tavaly már ment velük egy hétvégén, ezúttal pedig teljes szezont fut majd, a közös tesztelésen is túl vannak már, összesen hat napot gyakorolhatott a Yamaha nyergében. De nem csak az EWC lesz a fehérvári versenyző vadászmezeje 2023-ban, ugyanis gyári szerződéssel rendelkezik az Alpha BMW-vel az IDM-ben, azaz a német bajnokságban. A közelmúltban pedig ki is próbálhatta új munkagépét, egy BMW-t.

– Nagyon hamar megtaláltam mindenkivel a közös hangot, és ami a leglényegesebb, az új szerelőmmel és a motorral is egészen összecsiszolódtam. Az első pillanattól kezdve nagyon komfortosan éreztem magam a motoron, ennek köszönhetően már az első nap végére sikerült találnunk egy jónak tűnő alapbeállítást. Kipróbáltunk többféle gumikeveréket, próbálgattuk a futóművet és az elektronikát, valamint jelentősen előre léptünk a kipörgésgátló beállítása terén is. Amikor végre megjött a tempó, meglett a versenyképes köridő is. A harmadik nap délelőttjén megfutottam a leggyorsabb időmet is, így második lettem a hat Alphás motor közül. A csapatvezetők is elégedettek voltak a teljesítményemmel, ami jót tett az önbizalmamnak. Összességében a három nap alatt megtaláltuk a megfelelő beállításokat, különböző körülmények között teszteltük a motort. Jól tudom azonban, hogy ez csak a munka eleje volt, ahhoz, hogy megfelelően felkészült legyek a szezonra, és képes legyek olyan eredmény elérésére, amit elvárok magamtól, még rengeteget kell dolgoznom – nyilatkozta a gyakorlás kapcsán Kovács.