THERMOVÁR ÉSZAKI CSOPORT

Függetlenül a helyezésektől a tabella élén álló PAFC III. és az utóbbi két idényben az élen végző Herceghalom mindig küzdelmes mérkőzéseket játszott, nagy valószínűséggel ezúttal is így történik majd. Jó meccsre van kilátás Válon, ahol a tavasszal még veretlen Szár igyekszik majd pontjai számát növelni, míg házigazdáik számára is döntő fontossággal bír az összecsapás, mivel lépést akarnak tartani a PAFC III. csapatával. A tavasszal eddig négyből három vereséget jegyző Videoton Baráti Kör csapata pedig a Sárszentmihály-Masterplast gárdájával vívhat ádáz összecsapást, a fehérváriak számára fontos lehet a három pont begyűjtése, mivel nyakukon az Etyek, és könnyen elveszíthetik hatodik helyüket, igaz, ha a Szár kikapna Válon helyet is cserélhetnének velük.

2023. április 2., vasárnap, 16:30

Videoton Baráti Kör (6.) - Sárszentmihály-Masterplast (8.), Mány II.-Csabdi (14.) – Bakonycsernye (3.), Etyek (7.) - Velence SE (9.), Fehérvárcsurgó (10.) – Sárkeresztes (13.), Herceghalom (11.) - Puskás Akadémia III. (1.), Vál (2.) – Szár (5.), Pátka (4.) – Pákozd (12.)



AQUANTIS DÉLI CSOPORT

A csoport rangadójára Mezőfalván kerül sor, ahol a Kisláng csapata vendégeskedik. A házgazdák veretlenségi sorozata immár tízmeccses, míg a Kisláng mostanában bukdácsol, úgyhogy a párharc favoritja a piros-fehér legénység, bár Kislángon ősszel 3-3-at játszottak a felek. A bajnoki címre hajtó Nagykarácsonynak sem lesz könnyű dolga a tavasszal száz százalékos Káloz otthonában, ráadásul emellett a vendéglátók várát idén egyedül csak a Mezőfalva tudta bevenni. A Polgárdi, amennyiben nyer a szomszédvári csatában a Szabadbattyán ellen, akkor az eredmények kedvező alakulása esetén akár a negyedik helyre is odaérhet vasárnap estére.

2023. április 2., vasárnap, 16:30

Előszállás (7.) – Beloiannisz (10.), KK Grain KFT.-Mezőfalva (1.) – Kisláng (5.), Káloz (4.) – Nagykarácsony (2.), Aba Sárvíz (11.) – Baracs (3.), Nagyvenyim (13.) – Seregélyes (8.), Polgárdi (6.) – Szabadbattyán (12.)

Szabadnapos: Adony (9.)