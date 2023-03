Az 1990-es évek derekán rendszerint a kiesés ellen harcolt a Vidi. Az akkori, 16, illetve 18 csapatos bajnoki rendszerben sikerrel megvívott osztályozók után a öt-hatezres fehérvári tábor ünnepelte a piros-kékeket. Más világ volt. Rendkívül nehéz anyagi körülmények, több hónapot késő, nem kimagasló fizetések mellett vívták meg a Vidi-játékosok harcaikat, küzdve a klub, a város becsületéért. Közel harminc évvel később újra sötét felhők gyülekeznek a Sóstó felett, de a MOL Fehérvár FC mostani lehetőségei tudatában egészen biztosan nem lesz örömittas ünneplés akkor, ha az élvonalban marad a Vidi.

Mindössze két pontra van Huszti Szabolcs alakulata a kieső helyen tanyázó Honvédtól és a sereghajtó Vasastól. Attól a Vasastól, melyet bármi áron, de le kell győzni a szombaton 20.15-kor kezdődő összecsapáson.

– Minden hét egy új lehetőség, hogy változtassunk a helyzetünkön. A Vasas ellen javíthatunk, természetesen meg akarjuk nyerni a meccset – fogadkozott Nego Loic a klub honlapján. – Tény, hogy év eleje óta nem nyertünk hazai pályán, de nem is kaptunk ki. Arra kell építenünk, hogy hazai pályán erősebbek vagyunk, mint idegenben. A Vidi-család előtt muszáj lesz elindulnunk a változás felé. Az edzéseink nagyon jók. Keményen dolgozunk, az eltervezett dolgokat hajtjuk végre. Az edzői stáb is elégedett a munkánkkal, a mérkőzésen azonban ez nem jön ki, mintha két külön csapat lenne. Abban biztos vagyok, hogy az első győzelem elindítaná a csapatot felfelé.

Az esztendő első Vidi-győzelme igencsak időszerű. Ha most sem jön, a változás garantált. Csak épp nem olyan lesz, mint amire Nego gondolt. Drasztikusabb.

– Tudjuk, hogy milyen nehéz helyzetben vagyunk, ilyenkor mondhat az ember bármit, de tettekkel kell bizonyítanunk. A héten ugyanúgy készültünk az ellenfélre, ahogy a korábbiakban is, de a közhelyeket, mint hogy mennyire fontos meccs áll előttünk, nem szeretném ismételgetni. Mindenki tisztában van a mérkőzés súlyával, de ennek a pályán, tettekben kell megmutatkoznia - nyilatkozta a Vasas elleni bajnoki előtt Huszti Szabolcs, a MOL Fehérvár FC edzője.

A tabella ötödik helyén álló Puskás Akadémia FC a kötelező győzelem reményében vendégeskedik a Budapest Honvédnál vasárnap 15 órakor.