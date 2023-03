Vác, Szeged, Drávacsepely, Penyige, Szár, Moha, és még ki tudja hány magyar település neve díszlett a lelátók korlátjára aggatott nemzeti lobogókon. Vagyis az ország minden szegletéből érkeztek „zászlóvivők” a Puskás Arénába, ahol most is hathatós támogatást kapott a magyar labdarúgó-válogatott. Hát hiszen újra tétmeccsen, Európa-bajnoki selejtezőn lépett pályára Marco Rossi együttese.

A bolgárok ellen esélyesként szállt harcba a válogatott, azonban épp a magyarok példája mutatja: előfordul néha, hogy az esélytelenebb borítja a papírformát. Magyarország nemzeti együttese azonban gyorsan tett arról, hogy a vendégek ne kapjanak vérszemet. A hetedik percben az első szögletet Sallai ívelte a tizenhatoson kívülre Szoboszlainak, aki megindult, majd a kapu elé passzolt, Sallai lőtt, de levágódott, Orban ugrott be, de lövését védte a Naumov -kapus, a lecsorgó Vécsei Bálint elé került, a Fradi játékosa pedig 5 méterről passzolt a hálóba, 1-0. Fölényben futballozott a magyar csapat, Ádám Martin 20 méteres lövését csak nyújtózva védte a vendégek kapusa. A 25. percben Szoboszlai Dominik harcolt ki egy szabadrúgást, s a fehérvári Főnix FC-ből induló klasszis 25 méterről jobbal be is varrta a bal felsőbe a labdát, 2-0. A gól után már engedélyezett volt a kő-papír-olló, Sallai nyerte, épp, mint az észtek elleni barátságos meccsen... Jól futballozott a magyar csapat, a selejtezősorozat nyitányán Montenegrótól 1-0-s vereséget szenvedett Bulgária nem sok vizet zavart. A 39. percben el is dőlt a meccs. Szoboszlai iramodott meg, Bollát hozta volna helyzetbe a tizenhatoson belül, de egy védő becsúszva elpöccintette a labdát, azonban a jobb oldalon érkező Ádám Martin 10 méterről bal belsővel gurított a jobb alsó sarokba, 3-0.

A szünetben három helyen is változtatott a bolgár kapitány, de nem lett stabilabb a vendég, a második félidő első perceiben Sallai többször is gólt szerezhetett volna. Előbb Naumov védett nagyot a léc alatt, aztán a felcsúti nevelésű támadó közelről emelt a kapu fölé. Nagyon érett már a gól Sallai Rolandnak, azonban közeli, éles szögből leadott lövését is védte Naumov. Az 59. percben újoncot avatott Marco Rossi, az NB I góllövőlistájának éllovasa, a paksi Varga Barnabás váltotta Ádámot. A 63. minutum hozta meg az első bolgár helyzeteket, Iliev labdája megpattant, majd Ruszev kapáslövését védte Dibusz. Kiegyenlített lett a játék, sőt, Bulgária támadott inkább. Azonban néhány percnyi bolgár offenzívát követően újra a magyar gárda dominált. Igaz, helyzetbe már nem igazán kerültek a mieink, de őrizték magabiztos vezetésüket. Krasztev távoli löketét Dibusz vetődve védte, de érezhető volt, ezen az estén nem nyerhetett más, csak a magyar válogatott. A végén a csereként beállt Vidi-játékos, Nego szemfüles labdáját Antov a gólvonalról vágta ki, de így is álomrajttal indultak meg európai portyájukra a magyarok.