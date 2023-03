2023 április 1., szombat, 16:30



Sárbogárd (4.) - Csór Truck-Trailer (12.) – ősszel 4-0

Pajor László a Sárbogárd szakmai igazgatója: - Korábban az volt a fő problémánk, hogy nem sikerült gólokat szerezni. A Főnix FC ellen a helyzeteket kifejezetten jól használtuk ki, Martonban pedig rengeteg lehetőségünk volt és ezekből ötször eredményesek voltunk. Remélem átbillentünk a holtponton, volt egy csapat összetartás, ahol mindent megbeszéltünk a Főnix FC elleni találkozó előtt, de ami a legfontosabb talán, hogy a bajnokság döntő részét úgy játsszuk le, hogy nagyon sok hiányzónk van. Tavasszal folyamatosan 10-11 játékos hiányzik a keretből, akire számítottunk volna, de sérültek, betegek, és sajnos úgy tűnik, hogy ez a tendencia ki fog tartani a bajnokság végéig. Mostanra jutottunk el odáig, hogy a sérülteket minőségben is tudjuk pótolni. Kifejezetten nehéz mérkőzést várok a Csór ellen, mert nem tudni, hogy most éppen melyik arcukat mutatják majd. Az a célunk, hogy lehetőség szerint az történjen a pályán, amit mi szeretnénk. Amennyiben ezt meg tudjuk valósítani, akkor kevésbé fog számítani ellenfelünk milyen stílusban érkezik hozzánk, mert be fogjuk húzni a három pontot. Valószínűleg hasonló összeállításban lépünk pályára, mint múltkor. Ott négy ifijátékos kapott lehetőséget, bár ezúttal meg kell küzdenünk azzal a ténnyel, hogy az ifi is szombaton játszik. Bízom abban, hogy tudjuk úgy forgatni a keretet, mivel sok ügyes játékosunk van, hogy mindkét helyen jó szerepelünk.



Tordas R-Kord (5.) - Ikarus-Maroshegy (7.) – ősszel 2-1

Farkas Zsolt a Tordas R-Kord technikai vezetője: - Természetesen jót tett a lelkeknek, hogy nyerni tudtunk Sárosdon, emellett nem is játszottunk rosszul, örültünk annak, hogy hazahoztuk a három pontot. Ráadásul nem könnyű nyerni Sárosdon, ahol most kimondottan jó csapat van. Az első félidő egy magasabb szintet hozott, míg a második játékrészben érezhető volt, hogy egy kicsit elfáradtak a csapatok. Nem nagyon foglalkozunk az ellenfelek csapataival inkább magunkkal, készülünk az Ikarus ellen, de nagyon sajnáljuk a kápolnásnyéki kisiklást, ott is a kezünkben volt a mérkőzés, ha az megvan, akkor pontelőnyben lehetnénk. Dely Dániel letöltötte az eltiltását, Somogyi Tibor játéka nem biztos, mert ő Bicskén megsérült, de a hétvégén is három-négy komoly hiányzónk volt, mégis helyt álltunk, bízom abban, hogy szombaton is így lesz.



2023. április 2., vasárnap, 16:30



Enying (11.) - Bicske II. (15.) – ősszel 1-4

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Pontokért indultunk Csórra, de sajnos egy nagy pofon lett belőle. Az igazság az, hogy sokkal nagyobb akarat volt a túloldalon, és jobban is ment nekik a játék. Mondhatnám, hogy nem tudtuk kamatoztatni erényeinket a megye legkisebb méretű pályáján, hogy megütött minket az öngól, hogy túl sokat foglalkoztunk a pályán kívül történt dolgokkal, de mindez csak magyarázkodás lenne. Egyszerűen aznap jobb volt ellenfelünk. Szerintem egyébként a középpályán dőlt el a mérkőzés. Sokkal jobban megbecsülték a labdákat, és többet mozogtak, többet passzoltak. Az, hogy a játékosainknak és szurkolóinknak milyen atrocitásokat kellett átélniük, nem ezen a fórumon kell megtárgyalni… Nagyon remélem, összekapjuk magunkat vasárnapra. Elsősorban mentális szempontból van szükség felfrissülésre, de tudom, a srácok képesek helyre tenni magukban ezt a dolgot. Mindenképpen vissza kell vágnunk az ősszel, Bicskén elszenvedett vereségért, hiszen akkor az, nagyon fájt nekünk. Megpróbálták átrakatni a mérkőzést szombatra most is, de a sok fiatal játékosunk miatt természetesen nem tudunk egy napon játszani az ifi csapatunkkal. Nyilván nagy hiba lenne alábecsülni ellenfelünket. Itthon is szaladtunk már bele utolsó perces vereségbe, végéig maximális összpontosításra lesz szükség. Le kell kopognom, de jelen pillanatban jól állunk hiányzók tekintetében. A lehető legerősebb kerettel fogunk felállni annak érdekében, hogy mielőbb megszerezzük a vezetést.



Ercsi Kinizsi (9.) - MÁV Előre FC Főnix (2.) – ősszel 1-0

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Jó passzban van a csapat, rendben vannak, jó úton haladunk. A Gárdony ellen befolyásolta az 5. percben történt kiállítás a mérkőzést, de így is elég nehezen tört fel bennünket ellenfelünk. Ettől függetlenül megérdemelten győztek, érvényesítették a papírformát. Látom, hogy ez sem zavarta meg a fiúkat, és Mányon visszatértek arra a mezsgyére, amit megbeszéltünk. Mindenki nagyon motivált, bizonyítja ezt, hogy az edzéseken is megfelelő a létszám. Kíváncsian várom, mire leszünk képesek a Főnix FC ellen, nyilván nem lesz könnyű, rendben biztosan van egy plusz bizonyítási vágy, már csak azért is hazai pályán 1-0-ra megvertük őket, lehet, hogy egy kicsit bele piszkáltunk az ő bajnoki céljaikba. Arra mérget veszek, hogy nagy erőket fognak mozgósítani, pedig arra fogunk törekedni, hogy a lehető legjobban, legmegfelelőbben álljunk ennek ellen. Előnyt jelenthet számukra, hogy ők vasárnap pihentek, ezt nem tartom a legsportszerűbbnek - természetesen nem a Főnix FC részéről. Minden csapatnak, ha vannak sérültjeik van idejük pihenni, annak a csapatnak, amely vasárnap játszott sokkal nehezebb egy sikerre vágyó együttes ellen pályára lépni. Meglátjuk majd, hogy egy ilyen erős csapat erre mire leszünk képesek. A Főnix FC- vel mindig jó mérkőzéseket szoktunk játszani, ők is, és mi is inkább játszó csapat vagyunk, reméljük fel tudjuk velük venni a versenyt. Hasonló iramú mérkőzésre számítok, mint a Gárdony ellen.



Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) - Mányi TK (9.) – ősszel 3-0

Balogh Zsolt a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - Zsinórban három idegenbeli győztes mérkőzésünk volt, mindig nehezebb idegenben játszani, mint hazai környezetben, de a csapat hozta a tőle elvártakat. Sikerült biztosan megnyernünk az összes meccset, most végre itthon leszünk - ez nem lesz gyakori alkalom a tavasz folyamán, mert mindössze négyszer leszünk pályaválasztók - örülünk annak, hogy hazatérünk, és végre a saját közönségünk előtt játszhatunk. A Mány ellen is mi vagyunk az esélyesek, de meg is kell tennünk érte mindent, nem ülhetünk bele a mérkőzésbe, mert bizony néha saját magunkat kell feltüzelni, és nem vehetjük félvállról egyik találkozót sem. Minden összecsapáson el kell jutnunk addig a pontig, hogy meg tudjuk törni az ellenfelet, van, amikor ez hamarabb sikerül, de előfordul az is, hogy később. Annak ellenére, hogy 12 ponttal vezetjük a tabellát nem ülhetünk a babérjainkon és dolgoznunk kell, és ez nem viheti el a fejeket. Nem szabad átesni a ló túlsó oldalára! Messze van még a bajnokság vége, bármi megtörténhet, és be kellett biztosítanunk a célunkat, addig, amíg matematikailag nem százszázalékos az elsőségünk ugyanúgy kell dolgoznunk, minden mérkőzést meg kell nyerni. Ott van a fejekben, elgondolkodhatunk azon, hogy mi lesz az osztályozón - ha lesz egyáltalán - éppen ezért fel kell pörögnünk, és ugyanúgy kell küzdeni, mint a bajnokság kezdetén.



Lajoskomárom (8.) – Sárosd (6.) – ősszel 2-1

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - A csapat jó hozzáállással futballozott Kápolnásnyéken, ahhoz képest, hogy milyen pályán játszottunk - amely szerintem alkalmatlan erre a sportágra. Nem biztos, hogy az öltözőt kellett volna csak felújítani a nyéki sporttelepen... Egész tűrhetően játszottunk, de a kapu előtt impotensek voltunk, reális eredmény született, bár a házigazdáknak sem volt sok helyzetük, de azokat értékesítették. Az a legfontosabb, hogy megfelelően, motiváltan lépjünk pályára a Sárosd ellen. Tavaly legyőztük őket, idén már négy mérkőzést nyert ellenfelünk, csupán egy vereségük van, ez is mutatja azt, hogy összeálltak. Nem hinném azt, hogy mi lennénk az összecsapás esélyesei, a papírforma alapján vendég sikerre lehet számítani, de természetesen igyekszünk megnehezíteni a dolgukat. Az elmúlt időszakban nagyon sok sérültünk volt, a hétvégén Kövecses Imre is kidőlt, Klein Márk nem valószínű, hogy felépül, de abban bízom, hogy többen nem fognak kiesni.



Bodajk SE (13.) – Tóvill Kápolnásnyék (3.) – ősszel 2-9

Kocsis Jenő a Bodajk SE vezetőedzője: - A Bicske II. kilenc NB III-ban szereplő játékossal állt fel ellenünk, ennek ellenére az első húsz percben nekünk volt három komolyabb helyzetünk. Ezt követően kaptunk két levente-gólt, majd a második félidő elején is mi domináltunk, ráadásul miután cseréltek nem tudtak átjönni a térfelünkön. A vereségtől függetlenül én gratuláltam a fiúknak, mert tették a dolgukat. Győzni akartunk, sajnos nem sikerült, az ellen meg nem tudunk mit tenni, hogy ellenfelünk milyen összeállításban lépett a pályára, mert a szabályok megengedik. Én nem erre készültem, egy támadó szellemű csapatot szerettem volna pályára küldeni. Nyert a jobb csapat, viszont amikor azonos osztálybeliek játszottak, akkor mi voltunk a jobbak. A Kápolnásnyék érkezik hozzánk, akik ellen ősszel esélyünk sem volt, megpróbálunk felkészülni belőlük, és meglepetést okozni.

Szabadnapos: Martonvásár (14.)