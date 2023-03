2F-Bau Tolna Mözs – Dunaújváros Futsal 6-6 (1-3)

Vezette: Minda Gábor – Tapodi Péter – Juhász Szabolcs

2F-Bau Tolna Mözs: Merkl – Dudoma, Gödör, Keszthelyi 1, Sára 1. Csere: Hekfusz R., Hekfusz D. 1, Tóth D. 1, Kneller, Szabó G.

Dunaújváros Futsal: Cseresnyés – Csányi 3, Kovács K., Varga M. 2 + 2 öngól, Ivacs. Csere: Bán, Fekete 1, Tóth Á., Paget, Vincze. Vezetőedző: Tóth Árpád.



Az újvárosi gárda az alapszakaszban a hetedik helyen zárt, hét bónuszponttal, és tizenegy mérkőzéses veretlenségi sorozattal vágott neki az Alsóház küzdelmeinek. A tolnai párharc egyértelmű favoritjának számított a piros-fehér gárda, mivel idén kétszer is legyőzték ellenfelüket, előbb idegenben 8-4-re, majd hazai pályán 13-2-re. Az első félidőben kizárólag dunaújvárosi gólok estek, dacára a 3-1-es részeredmények, ugyanis a kétgólos Csányi Dávid mellett Varga Milán is kétszer talált be, igaz ebből egyszer a saját kapujába. A szünet után folytatódott a gólpárbaj, de két perc alatt odalett a vendégek előnye, miután Keszthelyi Krisztián és Hekfusz Dominik egalizáltak, 4-4. Az Újváros még megrázta magát, újfent kétgólosra növelte vezetését, de ez sem vezetett célra, mert Varga újabb öngólja mellett a hajrában Tóth Dominik egyenlített.