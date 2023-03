Bármekkora is a két csapat között a különbség a tabellán, Kispestre nem éppen nyugodt szívvel utazhattak a kék-sárgák, még akkor sem ha remek Magyar Kupa-sikeren vannak túl. Az ok a krónikás könyvekben keresendő: a XIX. kerületben 2013 óta csak egyetlen tétmeccsen tudta legyőzni a Puskás Akadémia a Honvéd együttesét. A Száguldó Őrnagy egykori hazájában mindig felszívják magukat a piros-fekete utódok a PAFC ellen.

A forgatókönyv megint bejött, de kezdetben a Puskás volt valamivel energikusabb, majd eredményesebb. A huszadik percben a remek téli igazolásnak bizonyuló svéd, Jonathan Levi remekül ugratta ki Luciano Slagveert, aki 16 méterről lőtt, ám próbálkozását védte a hazaiak kedvence Dúzs Gellért. Corbu Marius kissé indiszponáltan játszott, hamar besárgult, majd nagyon veszélyesen adta haza a labdát az elmúlt öt mérkőzést kihagyó Tóth Balázsnak. A 36. percben is nagyon kellett Balu higgadtsága, az ötösön táncoló labdát kellett magához ragadnia, nem sokkal később pedig pedig Brandon Domingues fejesét ütötte kapufára.

A fordulás után szinte azonnal megszerezte a vezetést a Puskás Akadémia: 48. percben egy bal oldali szögletet Batik Bence jobb külsővel a hosszú saroknál érkező Artyem Favorov elé perdített, aki közelről bevágta a vezető gólt, 0-1.

A megszokott magabiztosság hiányzott a Puskásból, a védekezés finoman szólva sem volt makulátlan, Spandler Csaba örülhetett, hogy könyöklés miatt nem küldték azonnal zuhanyozni. Összesen öt sárgát kaptak Batikék, sokat szabálytalankodtak. Létszámban - egyelőre - maradt az egyenlő állás, de a gólok számában nem. Feltámadt a Honvéd. Ennek az 56. percben először a kapufa csengése adott hangot, amikor Luka Capan találta el a labdával. Pár pillanattal később már a háló is zörgött. Szöglet után Ivan Lovric fejesébe még bravúrral belekapott Tóth, a kipattanót viszont Herdi Prenga búbolta a gólvonal mögé a kapus felett, 1-1. Az első tavaszi győzelmére hajtó házigazda még jobban erőre kapott, a korábbi Vidi-játékos, Tamás Krisztián külsővel ellőtt labdája is jelezte, hogy megjött a Honvéd önbizalma. Mindeközben a PAFC védelme nem állt a helyzet magaslatán, ismét szöglet után kapott gólt, a 67. percben megint Prenga fejelt a kapuba, és fordított, 2-1. Az utolsó tíz perc elején gyakorlatilag lezárta a piros-fekete gárda a párharcot, a 81. percben Tamás pontos beadását a „magányos” Nenad Lukic fejelte be, 3-1.

Csak minimális reményt jelentett, amikor a 86. percben a csereként beállt Albi Doka utolsó emberként lerántotta Shahab Zahedit, de az emberelőny sem hozott új színt a Puskás játékába, amely távolabb került a dobogótól, míg a Honvéd fontos pontokat szerzett a bennmaradáshoz, és tapad az Újpestre, és Vidire.