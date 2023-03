A vendégek négy, magabiztos diadal, a hazaiak hat siker, majd egy körmendi vereség után várták az összecsapást. Mocsán duplával indított, aztán Govens triplát dobott, erre Pongó válaszolt a sarokból, Tóth Ádám kosarával ismét kicsit meglépett a házigazda, felváltva estek kosarak, DeCosey triplájára Polyák válaszolt, szűken vezetett a DEAC. Govens továbbra is lendületben volt, hat ponttal ellépett a vendéglátó, csereként Vojvoda és Takács Milán lépett pályára, Pongó távoli kísérlete nem ért célba, de dobnia kellett, mert lejárt a támadóidő. Govens ponterős maradt, ellenben Vojvoda nem találta az ütemet, aztán nagyszerű triplát dobott, egy pontra zárkóztak, a vendégek, 14-13. Gáspár is betalált kintről, a padról visszatérő Somogyi, a korábbi debreceni közönségkedvenc dobott mesteri hármast, a túloldalon Polyák hibázott távolról. Nagy volt az iram, a kezdőként bevetett hazai center, Tóth Ádám leült pihenni, Taylor érkezett a helyére, komoly küzdelmet vívott a palánk alatt Dionggal. Ford büntetőivel átvette a vezetést a Fehérvár, a másik palánknál Govens talált be ugyanilyen távolságból kétszer, Polyák pontjaira Philmore hármassal felelt, tíz per után 22-21-re vezettek a debreceniek.

A fehérvári nevelésű erőcsatár, Kovács Ákos betalált a közelről, Vojvoda hármasával a fehérváriak voltak kétpontos előnyben, a házigazdák gyorsan egalizáltak, majd fordítottak, az irányító, Scott hirtelenjében szerzett négy pontjával. Őrizte szűk előnyét a vendéglátó, az albások mindig egalizáltak, majd ismét hazai pontok következtek. Nem a védekezés volt hangsúlyos ezen időszakban, Somogyi betörése után a dunántúliak voltak szűk előnyben, 30-32. Taylor zsákolt, majd ziccert értékesített, a vendégeknél Szabó Zsolt lépett pályára, Somogyi hármasai rendre kiperdültek, ellenben Govens középtávolról eredményes volt. A Fehérvár gárdája Szabó kosarával vette vissza az vezetést, posztriválisa, a debreceni Tóth talált be a következő, hazai akciónál, sőt, egy perccel később büntetőket is értékesített. Polyák a sarokból nem volt eredményes, azonban leszedte a saját lepattanóját és ziccert dobott, kisvártatva DeCosey célzott pontosan a sarokból. Philmore révén egyenlített az Alba, az első félidő eredményét a három éve a Gáz utcában pattogtató, Debrecenbe a közelmúltban, a francia élvonalból visszatérő, irányítani is bármikor képes Darrin Govens alakította ki, pazar hármassal, 47-44.

Tóth Ádám a nagyszünet után is eredményes maradt, a frissen beállt Garamvölgyi pedig nagyszerűen szállt be a meccsbe, gyorsan berámolt öt pontot, Govens sem vesztett lendületéből, hazai rohanás után a koronázóvárosiak mestere, Alejandro Zubillaga időt kért, 58-49. Látszott, a hazaiak gyakorlatilag az életükért küzdenek, mindent megtesznek a győzelemért, ugyanis ha nem jutnak a playoffba, akár földindulást is okozhat a keleti végeken. Vojvoda hármasa nem szédült be – az első kettő korábban igen -, igaz, a többiek sem voltak eredményesek. Aztán Philmore végre igen, Decosey hármasa nyomán pedig négy pontra érkezett a Fejér vármegyei alakulat, időt is kért a hajdúsági szakvezető, Andjelko Mandic, 60-56. Vojvoda köszönt be formás akció nyomán, tapadt a DEAC-ra az Alba, mi több, lerohanás után, DeCosey zsákolásával egalizált is, 62-62. Somogyi jóvoltából már a Fehérvár vezetett, de nem sokáig, ismét hazai pillanatok következtek, aztán fordult a kocka, a harmadik negyedet Vojvoda ziccere zárta le, 65-67-re álltak a felek fél óra után. Kiélezett volt az összecsapás, büntetők maradtak ki, a korábban biztos kezű játékosok rontottak, aztán Pongó jó ütemben elengedett trojkája a gyűrűbe hullt, a meccsen először lépett el hat ponttal a Fehérvár, 68-74. Döntésre vihették volna a dolgot, de fontos, tiszta dobásokat hibáztak, ráadásul Vojvoda megsérült, a parketten maradt, majd cserét kért, öt perccel a vége előtt. Két pontra jött a Debrecen, Govens pillanatai nyomán, a túloldalon Pongó volt magabiztos. Polyák nem találta az ütemet, Pongó továbbra is igen, Somogyi hármasával pedig meglógott a Fehérvár, két és fél perccel a dudaszó előtt időt kért Mandic, 75-82. Ezúttal nem könnyedén, hanem hatalmas csatában, megérdemelten nyert a Fehérvár, 77-87.

JEGYZŐKÖNYV

DEAC-Arconic-Alba Fehérvár 77-87 (22-21, 25-23, 18-23, 12-20)

NB I-es bajnokság, 24. forduló, Debrecen, Oláh Gábor utcai sportcsarnok, vezette: Cziffra Csaba Zsolt, Frányó Péter, Sörlei Attila (Bognár Tibor)

DEAC: Govens 27/9, Mócsán 8/6, Polyák 5, Gáspár 3/3, Tóth Á. 12. Csere: Garamvölgyi 5/3, Kovács 2, Scott 9/3, Taylor 6. Vezetőedző: Andjelko Mandic

Fehérvár: Pongó 13/6, Somogyi 13/6, Ford 9/3, DeCosey 18/12, Philmore 16/3. Csere: Szabó 2, Vojvoda 10/6, Takács Milán -, Diong 6. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga