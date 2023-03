DKSE – TFSE 3:0 (15, 18, 14)

Dunaújváros, 72 néző

Vezette: Bibók Ferenc, Tillmann Gyula

DKSE: Pavliuk, Kisházi, Laczi, Juhász B., Hechavarria, Winter. Csere: Béres (liberó), Tóth K., Farkas L. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor

TFSE: Füzék, Horváth B., Kókai, Mihucz, Merkler, Tóth M. Csere: Nagy T. (liberó) Balázs, Fenyő, Tigyi, Éliás. Vezetőedző: Lónárt Péter.

Mestermérleg:

- Nagyszerű felfogásban, végig koncentráltan, motiváltan játszott a csapat ennek a hosszú párharcnak az első összecsapásán. Az első mérkőzés nekünk sikerült jobban. Amennyiben a folytatásban is ilyen stabilan, koncentráltan játsszunk, akkor az idegenbeli mérkőzés is meglehet. Ez csak rajtunk múlik majd. - fogalmazott Tomanóczy Tibor a DKSE vezetőedzője a találkozó után.

- A férfi röplabdában vagy mi ütjük be a labdát, vagy az ellenfél. Ma Dunaújváros ütötte be. Nem láttam tüzet, csak parazsat. - értékelt Nagy Péter a TFSE trénere.



A negyeddöntő további menetrendje:

2023. március 18. 16:00 TFSE – DKSE

2023. március 22. 19:00 DKSE – TFSE



Amennyiben szükséges:

2023. március 26. 19:00 TFSE – DKSE

2033. március 30. 20:00 DKSE – TFSE