Aqvital FC Csákvár – MTK BUDAPEST 0–0

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette: Lovas (Punyi, Márkus)

Csákvár: Zelizi – Alaxai (Dulló, 74.), Vaskó, Karacs, László N. – Posztobányi (Torvund, 63.), Gazdag V. (Janyickij, 74.), Mészáros D. – Tamás N., Hornyák, Komáromi (Baracskai, 29., Körmendi, 74.). Vezetőedző: Tóth Balázs

MTK: Csenterics – Varju, Kocsis G., Bobál D., Vadnai – Kata – Bognár I., Zuigéber (Palincsár, 79.) – Kovács M. (Zsóri, 68.), Németh K., Spalek (Mezei, 52.). Vezetőedző: Horváth Dávid.

Nem alárendelt szerepben kezdte a mérkőzést a Csákvár a zsinórban aratott kilenc győztes meccsel a zsebében érkező listavezető ellen. Bár az MTK nem szögezte kapuja elé az Aqvitalt, a Fejér vármegyeiek elsősorban a kontrákban bízhattak. Negyed óra elteltével jött az első nagy hazai helyzet: Alaxai beadását Hornyák fejelte kapura. Elsősorban a hazaiak jobb oldala volt aktív a meccs ezen szakaszában, de a tulsó szárny is letette a névjegyét: a PAFC-ból a szezonban először „lejátszó” Komáromi éles szögből veszélyeztette a vendég kaput. Sajnos az U21-es válogatottba meghívót kapó támadónak ez volt az utolsó akciója, nem sokkal később megsérült.(a Puskásból Posztobányi is lehetőséget kapott). Aztán Zelizi pillanatai következtek: két bravúrt is bemutatott a hazai hálóőr előbb Kovács, majd Splek lövésénél. Aztán megint a Csákvár előtt adódott komoly ziccer, a 34. percben Tamás lőtt éles szögből mellé. A fordulás után nyomott az MTK, a Csákvár pedig hősiesen védekezett. A 69. percben könnyen fordulhatott volna a kocka, de Hornyák fejese nem hullott a kapuba. Tovább támadott az MTK, de nem járt sikerrel, a Csákvár megszakította győzelmi sorozatát, és közel fél év után góltalanságra ítélte a bajnokságban az MTK-t, amely ellen négy pontot gyüjtött a szezonban.