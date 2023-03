A Moyra Budaörs azon kevés csapatok közé tartozik, amelyekkel idén már kétszer találkoztak a fehérváriak, ám még egyszer sem örülhettek ellenük a győzelemnek. Az alapozás idején Békéscsabán a II. Szabó Károly Emléktornán a rendes játékidő 24-24-es döntetlent hozott, majd a szétlövést a Budaörs nyerte. Decemberben a bajnoki összecsapáson „sikerült” az idény legsilányabb produkciójával kirukkolni az Albának, és ennek nem is lehetett más az eredménye, mint vereség (26-32). Sem támadásban, sem védekezésben nem tudták hozni az elvárható minimum szintet, így nagyon hamar eldőlt a mérkőzés. Nincs mese nemcsak vissza kell vágni, hanem feledtetni kell az akkori kudarcot, hiszen a fehérvári lányok azóta már többször is bizonyítottak.

Ellenfelük a 10. helyen tanyázik a tabellán, az előző fordulóban nagy csatában a DKKA-vel ikszeltek (27-27), úgy, hogy a hajráig uralták a meccset, ráadásul négy ziccert is kihagytak.

Most egy fehérvári győzelem azt is jelenthetné, hogy némileg leszakíthatná üldözőit az AFKC.

- Mint minden találkozó, a Budaörs elleni is nagyon fontos, különösen hazai pályán, ahol a saját szurkolóink előtt mutathatjuk meg magunkat. Teljes mértékben fel fogunk készülni ellenfelünkből. Vissza szeretnénk vágni az idegenbeli vereségért, így motiváltak vagyunk és meg szeretnénk szerezni a két pontot. Bízom a csapatban és tudom, mindenki a legjobbját fogja nyújtani. – hangsúlyozta Katarina Sztosics, aki 80 találatot ért el idáig, és ezzel az Alba házi gólkirálya.

Mindenesetre érdekes mérkőzésre van kilátás, már csak azért is, mert több volt Albás is tagja a Pest vármegyei gárdának, a saját nevelésű Szabó-Májer Krisztina és Gergely-Zsigmond Vivien, valamint Varjas-Sipeki Flóra, és Hudák Emma is erősítette korábban őket.