Sárosd – Bicske II. 4–1 (1–1)

Sárosd, 110 néző

Vezette: Cseh Roland.

Sárosd: Rigó – Hallósi (Susa), Gráczer M., Hushegyi, Lakakisz (Vachler) - Reicheld, Schnierer (Buza), Pribék, Szekeres (Majláth) - Vámosi (Dvéri II. Zs.), Szabó N. Vezetőedző: Rauf Dávid

Bicske II.: Papp Zs. – Varga L. (Kóka), Pekowski, Dencinger, Németh J. - Kámán, Bélik (Páli), Szokolay, Csiba - Vicz (Kovács B.), Nyúl (Nagy M.). Vezetőedző: Oláh Dániel

Gól: Reicheld (39., 65.), Vámosi (54.), Gráczer M. (67.), ill. Szokolay (44.)

Jók: az egész csapat, ill. Szokolay

Viszonylag hosszas, aktív mezőnyjáték után hazai játékosok támadása törte meg a csendet. A 14. percben Gráczer Máté előre íveléséből Lakakisz Nikolaosz vitte el a labdát a pálya szélén, majd beadása után Reicheld Alex fejelt a kapu fölé. Egy fault után következő szabadrúgást szintén Lakakisz próbálta érvényesíteni, de Papp Zsombor könnyedén védte. A 36. percben átkerült a játék a hazai kapu elé, ahol Csiba Zoltán beadását követően Bélik Bence rúgott kapura, de Rigó Ádám nagyot védett. A 39. percben Reicheld tört be két védő közé, majd a rövid sarokba rúgta labdát, 1-0. A 44. percben érkezett válasz, Szokolay Bence a 16-os sarkáról a bal alsó sarokba vágta a labdát, 1-1.

A második félidőben viszont a sárosdi brigád megpecsételte a ellenfel sorsát.

Az 54. percben folyamatos támadásokat követően, Szekeres Marcell remekül elvitte a labdát, majd beadását Vámosi Róbert lőtte a gólvonal mögé, 2-1.

A 65. percben Szabó Norbert nagyszerű beadása után Reicheld fejelt a hálóba, 3-1. A 67. percben újra örülhetett a sárosdi szurkolótábor, Lakakisz szögletére Gráczer M. pontosan érkezve fejelt a hálóba, 4-1.

Tudósított: Németh Réka

Tordas R-Kord – Csór Truck-Trailer 2–2 (0–0)

Tordas, 50 néző

Vezette: Wittner József.

Tordas R-Kord: Cseresnyés – Danis (Balogh B.), Tolnai P., Csizmarik (Jancsó), Horváth B. - Szilágyi, Somogyi T. (Kovács A.), Hernádi, Cservenka - Ilyés (Kovács Á.), Spinner (Dely D.). Vezetőedző: Horváth Sándor

Csór Truck-Trailer: Molnár B. – Dreska, Báles A. (Kásler Balázs), Kásler Bence, Flavio – Tolnai M., Szemenyei (Báles I.), Báles Zs., Bogdány - Cserna, Ács (Bognár M.). Vezetőedző: Pécsi László

Gól: Somogyi T. (63.), Jancsó (76.), ill. Ács (56.), Flavio (83.)

Jók: Tolnai P., Somogyi T., ill. Flavio, Báles Zs.

Első félidő nem hozott izgalmakat, erős szél nehezítette a csapatok játékát. Az 56. percben Szilágyi Roland rossz ütemű belépője után a játékvezető 11-est ítélt, amelyet Ács Krisztián higgadtan értékesített, 0-1. Az első hazai támadásból gól is született, Somogyi Tibor ziccerben higgadtan passzolt a kapus mellett a kapuba, 1-1. A 76. percben Jancsó Buda révén fordítani is tudott a házigazda, de egy óriási védelmi hiba után Flavio szemfüles volt, egyenlíteni tudott, 2-2.

Tudósított: Farkas Zsolt

Bodajk SE – MÁV Előre FC Főnix 2–0 (1–0)

Bodajk, 100 néző

Vezette: Kerkuska Miklós.

Bodajk: Nagy M. – Kocsis D., Rozembaum R. (Vachtler), Kurcz, Kis (Molnár M.) – Katóka M. (Molnár R.), Joó (Ambrus), Kovács T., Farkas K. (Molnár Alex) - Magosi, Arany S. Vezetőedző: Kocsis Jenő

MÁV Előre FC Főnix: Nideczki – Kónya, Borombós, Klémán M. (Jungwirth), Kertész (Adorján) - Király, Krán, Bolla Barnabás, Rubos (Zoboki Á.) - Pápai, Andróczi (Jófejű). Vezetőedző: Pavlik József

Gól: Kurcz (2.), Molnár Alex (90.)

Jók: Nagy M., Kurcz, Kocsis D., Magosi, ill. Krán

A pálya felújítása utáni első hazai mérkőzésére készülhetett a Bodajk SE, és mindjárt az osztály egyik legjobb együttese a Főnix FC látogatott el hozzájuk. A mérkőzés elején is látszódott, hogy a szél és a pálya kissé „egyenetlen” állapota a technikás, kombinatív játékot játszó vendégek számára lesz hátrány. Ez így is volt, ráadásul a mérkőzés 3. percében a hazaiak egy hátul eladott labda után még a vezetést is megszerezték, Kurcz Balázs lőtte ki a jobb alsó sarkot 18 méterről, 1-0. A korai gól rányomta a bélyegét az egész mérkőzésre, a vendégek uralták a játékot, több helyzetet is kialakítottak a bodajki kapu előtt, de ezek sorra kimaradtak. A második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, sőt a vendégeket még a szél is támogatta, ennek ellenére a Bodajk óriásit küzdve, néha a szerencsének, máskor Nagy Márknak, vagy a védelemnek köszönhetően hárítani tudta a Főnix FC próbálkozásait. A végére jött a slusszpoén, a 85. percben Molnár Richárd remek labdával indította Molnár Alexet, aki higgadtan gurított a Nideczki Raoul Luca mellett a kapuba, végleg eldöntve a három pont sorsát, 2-0.

Tudósított: Kovács Zoltán

Sárbogárd – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 0–2 (0–2)

Sárbogárd, 100 néző

Vezette: Szücs László.

Sárbogárd: Nyári – Gráczer B., Kovács J., Gráczer G. (Huszár), Horváth A. (Mayer) – Szalai Á., Tóth P. (Glócz H.), Farkas G., Vagyóczki - Glócz Z., Kindl (Bruzsa). Szakmai igazgató: Pajor László

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Orczi – Paget, Szabó B., Bezerédi (Radács), Balogh Á. - Molnár S., Tóth T., Szellák, Mód - Gere (Klauz), Koronczi. Vezetőedző: Balogh Zsolt

Gól: Tóth T. (14.), Bezerédi (33.)

Jók: Nyári, Szalai Á. ill.Tóth T., Balogh Á., Szellák

A hazaiak nélkülözték a sérüléssel bajlódó Bencze Jánost, és a megfázással bajlódó Mayer Dávidot, valamint a még nem felépülő Horváth Ádám gólerős játékát. A vendégek stabil védekezésből indítottak rohamokat Nyári Bence kapujára és az 5. percben a kilépő Gere Zoltán közeli lövését bravúrral hárította. A 14. percben a hazai középpályát átjátszva a védők felett megemelt labdára Tóth Tibor rajtolt és a kapujából kimozduló Nyári mellett 14 méterről, laposan helyezett a hálóba, 0-1. Ezután a vendégek a megszerzett vezetés birtokában tetszetősen szőtték támadásaikat a visszafogottan, és kevés elképzeléssel játszó hazaiak ellen. A 33. percben ismét a tópartiak ünnepelhettek, a védők között Bezerédi Ádám két nagyszerű csel után higgadtan, és pontosan 15 méterről lőtte a labdát a léc alá, 0-2. A szünet után sem változott a játék képe, és az eredménnyel „elégedett" Gárdony visszafogott játékkal kevesebb veszélyt jelentett Nyári kapujára. Ennek az lett az eredménye, hogy egyik csapat sem szerzett újabb gólt és a vendégek pedig a megérdemelt három pont birtokában utaztak haza. A vendéglátók kaput eltaláló lövés nélkül hozták le a mérkőzést, ez lett a Sárbogárd nagyon szerény teljesítményének a mérlege.

Tudósított: Szántó Gáspár

Lajoskomárom – Martonvásár 2–1 (1–0)

Lajoskomárom, 100 néző

Vezette: Béd Ákos.

Lajoskomárom: Barabás – Juhász M., Orosz (Németh Á.), Csörgei (Czéhmeiszter), Victor - Gergye, Dudar E., Kövecses (Labossa), Kővári B. - Pákozdi, Varga F. Vezetőedző: Dopuda Igor

Martonvásár: Farkas Cs. – Szél, Busák, Jordáki (Pintér O.), Kádár (Halenár) - Beraki (Dezső), Dutkai, Gábor, Varga L. - Szántó, Patkós K. Vezetőedző: Kriston Attila

Gól: Victor (45., 77.), ill. Patkós K. (73.)

Jók: Dudar E., Juhász M., Varga F., ill. Kádár, Patkós, Szél

Némi hazai fölény mellett, kemény de sportszerű keretek között kóstolgatták a csapatok egymást 25 percig igazi helyzet nélkül. A 27. percben Victor Michel balról óriási előnyből törhetett a kapura, kivárt és az utolsó pillanatban a becsúszó védő lábán lelassuló labdát Farkas Csaba hárítani tudta. A 38. percben Juhász Márton került jobbról a védők mögé, beadását az érkező Pákozdi Tamás ajtó-ablak helyzetben fejelte a bal kapufa mellé. A 45. percben jó ütemben fordult le védőjéről Victor Michel, buktatták a 16-.oson belül, a megítélt büntetőt a sértett értékesítette, 1-0. Az 50. percben bal oldali hazai szöglet után, Dudar Ervin kiszorított helyzetből, ollózta a labdát bravúros mozdulattal a hosszú oldali kapufára. A 73. percben egy szabálytalanságot követően a Marton is büntetőhöz jutott, és így az első kaput eltaláló lövésével Patkós Kevin góljával egyenlített a derekasan küzdő vendégcsapat, 1-1. A 77. percben Orosz Márkó cselezte be magát balról az alapvonalon, pontos centerezését ezúttal Victor Michel már nem hibázta el, 2-1. Ezt követően a némileg kockáztató vendégek többször is fellazultak, előbb Juhász M., majd Gergye Krisztián szerezhetett volna gólt. A sok helyzetet elpuskázó lajosi együttes a saját maga számára tette nehézzé a győzelmet, amely teljesen megérdemelt a látottak alapján.

Tudósított: Mosberger Mátyás

Enying – Mányi TK 1–0 (0–0)

Enying, 100 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Enying: Kovács Z. – Kalló, Mohai, Németh Sz. (Blaski), Nyikos - Keszler, Csepregi, Halász, Vass - Varga P. (Paluska K.), Szalai K. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Mányi TK: Ténai – Kovács P., Csata, Juhász I. Levente, Gondos - Bukovecz, Peinlich, Veress, Tóth T. (Molnár Á.) - Kelemen, Szuszlov. Vezetőedző: Pál Zoltán

Gól: Csepregi (51.)

Jók: Halász, Kalló., Keszler, ill. Bukovecz, Szuszlov, Kelemen

Már az első percben látszott, hogy mindkét csapat győzelemre fog játszani. Emiatt feszült, csapkodó volt a játék, és sok hiba jellemezte az első félidőt. A középpályások hatalmasat küzdöttek minden egyes labdáért. A játék többnyire mezőnyben zajlott, nagy helyzetig nem jutottak el a csapatok egyik oldalon sem.

A fordulás után az első valamire való támadást sikerült gólra váltani a hazaiaknak. Az 56. percben Csepregi Imre szerzett labdát a mányi térfélen s szépen centerezett Nyikos Martin elé. Az enyingi támadó lövését Ténai Attila még védte, de a hosszú oldalon érkező Csepregi ismétlésénél már ő is tehetetlen volt, 0-1. A gól még inkább felpörgette az egyébként sem csendes mérkőzést, de újabb helyzetet egyik csapat sem tudott lövéssel befejezni. A támadások rendszerint elhaltak az ezúttal hiba nélkül működő védelmeken.

Kiegyenlített, hajtós mérkőzést láthatott a közönség az első tavaszi enyingi találkozón.

Tudósított: Mohai Norbert

Tóvill-Kápolnásnyék – Ikarus-Maroshegy 1–1 (0–1)

Kápolnásnyék, néző

Vezette: Góbi Soma Gábor.

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Őz (Krajnc), Lipóth, Katona (Varga József) - Pigler, Venczel, Eipl (Peng), Varga D. (Ódor) - Csörge, Czottner Á. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Horváth L. (Békefi), Kecskés, Horváth Zs., Szamarasz - Schmuck A., Varga Z. (Kovács L.), Gimes (Schmuck B.), Falusy - Kókány, Farkas D. Vezetőedző: Szarka Martin

Gól: Krajnc (86.), ill. Varga Z. (36.)

Jók: Kharboutli Noor, Czottner Á., Krajnc, ill. Kókány, Szamarasz, Falusy

Kissé álmosan kezdtek a csapatok, az első veszélyes támadás a 33. percben a hazaiakhoz fűződik, Pigler Boldizsár került szembe kiszorított helyzetben Matócza Dániel kapussal, azonban a hálóőr védeni tudott. Az Ikarus-Maroshegy szerezte meg a vezetést a 36. percben, Varga Zoltán került a védők mögé, és a kapust is kicselezve rúgta a hálóba a labdát, 0-1. A második félidőre azonban egy másik Nyék jött ki, és folyamatos nyomás alatt tartotta a kaput. Fölényük a 86. percben érett góllá, Krajnc Balázs egy átlövéssel egyenlített, 1-1. A mérkőzés végén Schmuck Balázs megszerezhette volna a vendégeknek a győzelmet, de helyzetét csúnyán elpuskázta. Jobb volt ugyan a Kápolnásnyék, azonban be kell érnie az egy ponttal.

Tudósított: Sziládi István

A góllövőlista állása:

Tóth Tibor (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 19 gól Gere Zoltán (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 18 gól Venczel Zsolt (Tóvill Kápolnásnyék) 13 gól

TABELLA