KÖZÉP-CSOPORT



2023. március 5., vasárnap, 14.00



Dunaújváros FC (4.) – Budapest Honvéd-MFA II. (8.)

A nehéz helyzetben levő DFC ősszel otthonában simán 3-0-ra elintézte a kispesti akadémistákat, Novák Zsombor, Hesz Olivér, valamint Székely Benedek találataival. Közölük Novák már az NB II-es Szentlőrincet, Hesz pedig a Dorogi FC csapatát erősíti, Székely egyelőre még Újvárosban játszik… Eddig három vereséget szenvedtek tavasszal, abban bízhatnak Dobos Barna tanítványai, hogy a Honvéd idegenben eléggé kétarcú csapat benyomását keltette.

Iváncsa KSE (2.) - Szolnoki MÁV FC (17.)

Az előző fordulóban a vendégek éppen a Dunaújváros FC ellen győztek, bár nem állnak valami fényesen a tabellán tavasszal még nem kaptak ki, a három játéknap alatt hét pontot gyűjtöttek. Ennek ellenére a találkozó egyértelmű favoritja a bajnoki címért hajtó Iváncsa KSE. Ráadásul a piros-fehérek a Tiszaligeti stadionban fölényes, 5-1-es sikert értek el augusztusban.



NYUGATI CSOPORT



2023. március 5., vasárnap, 11.00



Mol Fehérvár FC II. (12.) - Komárom VSE (10.)

A fehérvári fiatalok szoros mérkőzésen győzték le vendéglátóikat ősszel 3-2-re Tóth Tamás Vid kétszer talált be az első félidőben, és Horváth Barnabás szerezte a piros-kékek harmadik, győztes gólját. A Komárom VSE hazai pályán tűnik ennek ellenére erősebbnek, dupla annyi pontot zsebeltek be (22) az elmúlt fordulókban, mint idegenben. Imrik László csapatának minden esélye megvan arra, hogy gyarapítsa a Vidi II. pontjainak számát.



2023. március 5., vasárnap, 14.00



Móri SE (19.) – Balatonfüredi FC (13.)

Amint azt már többször leírtuk, ideje lenne a Móri SE csapatának, ha megkezdené a pontok gyűjtését, ellenkező esetben a jövő évi megyei I. osztályú bajnokságra készülhetnek. Az elmúlt fordulóban már jobban „néztek ki” a piros-fehérek, ám a hajrában kapott góllal vesztettek a tabella éllovasa ellen Tatabányán. Amennyiben megmarad a lendület, és némi pluszt is tudnak hozzátenni, akkor az idegenben gyengébb mérleggel rendelkező Balatonfüredi FC legyőzése is összejöhet számukra.



Bicskei TC (8.) - Opus Tigáz Tatabányai SC (1.)

Augusztusban vesztett állásból, kétgólos hátrányt dogozott le a BTC a Grosics Gyula Stadionban Németh János és Kincses Márk góljainak köszönhetően. Igaz akkor még nem vezette a tabellát az Opus Tigáz Tatabánya SC. A 14. forduló óta azonban az élen tanyáznak, és nem titkolt céljuk az NB II-be jutás. Így egyáltalán nem vár könnyű kilencven perc a Bicskére, bár a Kerecsendi Kiss Márton utcai pályán már több rivális elvérzett az utóbbi években. Ebben bízhatnak a sárga-kékek ezúttal is.



Zsámbéki SK (20.) - Puskás Akadémia FC II. (4.)

A vendéglátóknak nincsenek jó emlékeik a PAFC II.-vel vívott csatáról, mivel Felcsúton Magasföldi József vezérletével sima 5-0-al küldték őket haza legutóbb. Sereghajtói a pontvadászatnak, összesen hat pontot szereztek az elmúlt fordulókban. Az egyetlen győzelmüket otthon az Érdi VSE legyőzése jelentette, de ez is közel fél éve történt. Nem lehet vitás az összecsapás toronymagas esélyese a felcsúti gárda.