Gyors gólváltásokkal indult a találkozó, Szekerczés Luca két hétméterest értékesített, míg a Katarina Sztosics és Utasi Linda volt eredményes hazai részről Kellemetlen stílusban játszottak a vendégek, akik ennek köszönhetően jól tartották magukat, és nem igazán engedtek teret az Albának. Igaz a fehérváriak játékában benne voltak a hibák is, így aztán nem lehetett azon csodálkozni, hogy a 12. percig jobbára a Budaörs vezetett. Körülményesen szőtte akcióit az AFKC, a lövéseik nem sikerültek, kissé tompának tűntek. A 10. perc táján láttunk tőlük először olyan védekezést, amely elvárható volt. Majd kiengedte a kéziféket a Fehérvár, Dubán Nikolett szerezett először hazai vezetést, de Tea Pijevic üreskapus góljánál „robbant” fel csarnok az addig csendesnek tűnő tábor jóvoltából, 7-5. Ezután küldte be a vendégek mestere, Buday Dániel két rutinos játékosát, Pálos-Bognár Barbarát, és Lilija Gorilszkát. Más kérdés, hogy ők sem váltották meg a világot. Sőt, az Alba fokozatosan növelte góljai számát, és a 18. percre már öttel dobott többet ellenfelénél, 10-5. Kellett ehhez Pijevic is, aki akárcsak legutóbb az MTK ellen, most bravúrok sorát mutatta be. Az 20. perc táján alábbhagyott a fehérvári lendület, és zsinórban háromszor is bevették a Pest vármegyeiek Pijevic kapuját, persze ehhez az is kellett, hogy sorra helyzeteket puskázzanak el. Boldizsár Bianka oldotta fel az ötperces gólcsendjüket, de így is csupán egy egységgel vezettek a hajrában, 11-10. Szerencsére Tamara Szmbatjan nagy gólja a lehető legjobbkor jött, mert legalább előnnyel mehettek a szünetre, függetlenül attól, hogy Tóth Melinda találata jelentette a félidő utolsó érdemleges momentumát.

A pihenőt követően talán a folyamatos dobpergés is gyorsabb játékra késztette az Albát, de agresszívabb védekezés mellett támadásban is frissebbnek tűntek. Más kérdés, hogy nem tudták leszakítani ellenfelüket, sőt az egykori fehérvári Szabó–Májer Krisztina ki is egyenlített, és Pálos-Bognár hetesből újfent előnyhöz juttatta a 37. percben a Budaörsöt, 14-15. Teljesen nyílt lett a meccs, ám a 41. percben Utasi ismét előnyt kovácsolt, és Szmbatjan is betalált, így némi lélegzethez jutott a vendéglátó gárda. Igyekezett őrizni vezetését az Alba, keményedett a védekezése, és ez meghozta újfent a négygólos különbséget tíz perccel a lefújás előtt, 20-16. Innentől már érett, és jó játékot produkáltak a fehérváriak, és nem engedték még egyszer kiénekelni a szájukból a sajtot.



Jegyzőkönyv:

Alba Fehérvár KC – Moyra Budaörs Handball 25-20 (12-11)

Székesfehérvár, 400 néző

Vezette: Bíró Ádám, Kiss Olivér Bende

Alba Fehérvár KC: Pijevic 1 – Szemes 2, Szmbatjan 5 (2), Ohjama 1 (1), Varga E. 3, Sztosics 1, Takó 1. Csere: Tóth Nikolett (Kapus), Utasi 5, Dubán 2, Boldizsár 2, Afentaler 1, Bojtos 1. Vezetőedző: Józsa Krisztián

Moyra Budaörs KC: Vártok R. - Vártok T. 2, Szekerczés 5 (4), Gergely-Zsigmond 1, Hudák, Szabadfi 2, Braun 2. Csere: Varjas-Sipeki (kapus), Schneider, Pálos-Bognár 2 (1), Gorilszka, Tóth M. 3, Szabó-Májer 2, Mlinkó 1. Vezetőedző: Buday Dániel

Kiállítások: 4, ill. 2 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 5/5