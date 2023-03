Bodajk SE – Martonvásár 0–0

Bodajk, 100 néző

Vezette: Domak Ádám.

Bodajk SE: Nagy M. – Kocsis D., Kurcz (Deme), Kis, Katóka M. - Joó, Kovács T., Farkas K. (Molnár Alex), Molnár M. (Ambrus), Arany S., Vachtler (Molnár Antal. Vezetőedző: Kocsis Jenő

Martonvásár: Farkas Cs. – Szél, Busák, Füzér (Pintér O.), Jordáki (Dutkai) - Kádár (Dezső), Beraki, Gábor Á., Varga Gy. - Szántó, Patkós K. Vezetőedző: Kriston Attila

Kiállítva: Kocsis D. (37.), Arany (87.), ill. Beraki (87.).

Jók: Nagy M., Joó, ill. Farkas Cs., Füzér

Óriási szélben indult útjára a labda az alsóházi rangadón. A múlt heti bravúr után a Bodajk SE tűnt esélyesebbnek, de ez a mérkőzés képén nem látszódott. Az első félidőben őket támogatta a szél, az első óriási helyzet mégis a vendégek előtt adódott, a 3. percben Füzér Zoltán már Nagy Márk mellett is elvitte a labdát, de beérték a védők, így odalett a lehetőség. Éledezett a hazai gárda, de körülményesen, lassan játszottak, a Marton gyors szélsői pedig sokszor nehéz helyzet elé állították a védelmüket. Ennek ellenére több helyzet is kimaradt a Martonvásár kapuja előtt, Molnár Milán és Joó Gergő is eredményes lehetett volna. A 37. percben aztán megváltozott a játék képe, mert egy gyors kontra végén Füzér vezette keresztbe a labdát a 16-os előtt, majd nekifutott Kocsis Dominiknak, amiért érthetetlen módon a játékvezető kiállította a védőt. A második félidőben nagyot változott a Bodajk szerkezete és hozzáállása, Molnár M. a 48. percben csak a kapussal állt szemben, de Farkas Csaba óriásit védett. Továbbra sem engedte kapuja elé a vendég támadókat a Bodajk, sőt a cseréknek köszönhetően több helyzetet tudtak kidolgozni, mint azonos létszám esetén. A vendégek a 70. percben egy gyönyörű ollózás után gólt lőttek, de a játékvezető les címén érvénytelenítette a találatot. A 84. percben Joó eldönthette volna a mérkőzést, de a kapussal szemben hibázott. A végére maradt még egy páros kiállítás is, ekkor a hazai Arany Sándor és Beraki András kakaskodásuk után mehettek zuhanyozni. A Bodajk SE hatvan percig emberhátrányban játszva is megérdemelten tartotta otthon az egy pontot.

Tudósított: Kovács Zoltán

Bicske II.–Tordas R-Kord 0–1 (0–0)

Bicske, 100 néző

Vezette: Rózsa József.

Bicske II.: Papp Zs. - Csiba, Pekowski, Lapos (Kóka), Vicz (Nagy B.) - Dencinger, Kovács Botond, Varga Sz., Nyúl - Szokolay, Németh J. (Nagy M.). Vezetőedző: Oláh Dániel

Tordas R-Kord: Cseresnyés – Danis, Tolnai P., Horváth B. (Berki), Dely D. - Szilágyi, Somogyi T. (Kovács A., Irházi), Kovács Á. (Balogh B.), Cservenka (Jancsó) - Hernádi, Ilyés. Vezetőedző: Horváth Sándor

Gól: Horváth B. (57.)

Jók: Papp Zs., Csiba, ill. Tolnai P., Horváth B., Kovács Á.

Az első játékrész ideje alatt a tordasi két sérülés miatti kényszer cserén és egy nem túl sikeres Németh János lövésen kívül nem volt jelentősebb esemény, ezen kívül a szünet előtti utolsó pillanatokban Németh J. lőtt szabadrúgást 22 méterről csúnyán fölé. A nem túl színvonalas, és nem túlaágosan mozgalmas folytatásban az 58. percben egy rossz szerelési kísérlet után a Rózsa József játékvezető 11-est ítélt a vendégek javára, amelyet Horváth Benett értékesített, 0-1. Nagy csatát vívott a két együttes a körülményekkel, és egymással. A 68. percben szabadrúgáshoz jutottak a vendégek a kaputól 18 méterre, Kovács Áron nagy erejű lövését védte Papp Zsombor. A 70. percben Németh J. ívelt át a baloldalról, Szokolay Bence kissé lekésett az egyenlítési lehetőségről, ezzel el is lőtte a puskaporát a hazai társulat.

Tudósított: Venczel József

Ikarus-Maroshegy – Ercsi Kinizsi 0–4 (0–2)

Székesfehérvár, 102 néző

Vezette: Szücs László.

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Kecskés, Kókány, Szamarasz, Kovács L. (Csuti) - Falusy, Schmuck A., Horváth L. (Békefi), Horváth Zs. (Garai) - Farkas D. (Gimes), Varga Z. Vezetőedző: Szarka Martin

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Mónus, Juhász B., Kun (Váradi) - Lak (Réthy), Buzás, Rebők, Hujber - Hodula M. (Orza), Csányi. Vezetőedző: Lieber Károly

Gól: Csányi (22.), Hodula M. (42.), Kun (56.), Buzás (90.)

Jók: Schmuck A., Falusy , ill. az egész csapat

Az Ercsi Kinizsi nagy lelkesedéssel és akarattal, kezdte a mérkőzést, mindez a hazai csapatról koncentráció terén, és akaratban sem volt elmondható. A 22. percben egy szép összjáték végén Csányi Dávid volt eredményes, 0-1. Az Ercsi számos szép támadással jelentkezett, az első negyvenöt percben az Ikarusnak egy helyzete volt, de ezt Horváth Levente kihagyta. A 42. percben pedig Hodula Máté ismét megzörgette a hazai hálót, 0-2. A szünet után szemernyit magához tért az IKA, egy beadás után Kecskés Ádám fejelt kapufát, de ebből kontrázott villámgyorsan az Ercsi, és a feleslegesen kifutó Matócza Dániel mellett Kun Bálint talált be, 0-3. Majd a 90. percben Buzás Gergő adta meg a kegyelemdöfést, 0-4.

Az Ercsi csapata a játék minden elemében jobbnak bizonyult vendéglátóinál ezen a mérkőzésen.

Tudósított: Mezővári Balázs

Mányi TK – Sárbogárd 1–0 (0–0)

Mány, 120 néző

Vezette: Szabó Dániel.

Mányi TK: Ténai – Kovács P., Csata, Gondos, Bukovecz - Peinlich, Molnár Á., Viscsák, Veress - Szuszlov, Kelemen. Vezetőedző: Pál Zoltán

Sárbogárd: Nyári – Gráczer B., Kovács J., Gráczer G., Mayer – Szalai Á. (Glócz H.), Farkas G., Fodor (Tóth P.), Vagyóczki - Glócz Z. (Horváth A.), Kindl (Bruzsa). Szakmai igazgató: Pajor László

Gól: Peinlich (74.)

Jók: az egész hazai csapat, Veress (a mezőny legjobbja), ill. Kovács J., Vagyóczki

A sok sebből vérző hazaiak, és az előző hetekben szintén „beragadó" Bogárd is fogadkozott a meccs előtt, és bele is vetették magukat a küzdelembe a felek. A talaj miatt folyamatos játék ugyan nem alakulhatott ki, viszont férfias mezőnyjátékból itt is, ott is adódtak helyzetek. A szünet után megélénkült a játék, érezhető volt, hogy aki gólt szerez, magáénak érezheti a győzelmet. A mányiak két nagy helyzetet is elpuskáztak, Ténai Attila kapuja előtt pedig a pontrúgások, és hosszú bedobások okoztak légiveszélyt. A 74. percben egy remek kiugratás után, Peinlich Szilárd került nagy helyzetbe, és biztosan lőtt a hálóba, 1-0. Végig sportszerű mérkőzésen, a lelkes Mány komoly csapatmunkával megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Tudósított: Varga Mihály

MÁV Előre FC Főnix – Enying 6–1 (3–0)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Jónás Péter.

MÁV Előre FC Főnix: Nideczki – Kónya, Jungwirth (Imrefi), Borombós, Adorján (Klémán M.) - Király B., Krán (Andróczi), Zoboki Á. (Bolla Barnabás), Pápai - Jófejű (Rubos). Balogh L. Vezetőedző: Pavlik József

Enying: Kovács Z. (Elek) – Mohai, Nyikos, Csepregi, Szalai K. - Halász, Németh Sz., Blaski, Keszler (Király D.) - Varga P., Kizlinger (Doma). Vezeteődző: Molnár Ferenc

Gól: Balogh L. (4., 12., 17., 62., 63., 65.), ill. Nyikos (88.)

Jók: Balogh L. (a mezőny legjobbja), Kónya, ill. Csepregi, Nyikos

A hazai csapat az első pillanatoktól támadólag lépett fel, amelynek már a 4.percben meg is lett az eredménye. Zoboki Álmos futotta le a védőjét a jobb oldalon, beadását Balogh László lőtte a hálóba, 1-0. Majd a 12. percben ugyanez a jelenet játszódott le, 2-0. A 17. percben el is dőlt a mérkőzés, Jungwirth Máté a baloldalról ívelt középre, a hosszú oldalon ismét Balogh L. volt eredményes, 3-0. Továbbra is a Főnix FC maradt támadásban, de a helyzetek kimaradtak.

A szünet után is az történt a pályán, amit a vendéglátók akartak, az Enying erejéből csak a védekezésre futotta, a saját térfélükről is nehezen hozták ki a labdát. Rengeteg helyzet és lehetőség volt a vendég kapu előtt, ahol nem lehetett zavarba hozni Baloghot, mert amikor helyzetbe került azt kihasználta. Igy három percen belül, a 62., a 63. és a 65. percben is betalált, 6-0. Mesterhatos! A továbbiakban is a Főnix FC-nek voltak helyzetei, gólt mégis a 88. percben Nyikos Martin révén az Enying szerzett, beállítva ezzel a végeredményt, 6-1. A Főnix FC megérdemelten nyerte meg a találkozót.

Tudósított: Pavlik József

Csór Truck-Trailer – Lajoskomárom 1–0 (0–0)

Csór, 100 néző

Vezette: Béd Ákos.

Csór Molnár B. - Bogdány, Báles Zs., Tolnai M., Szemenyei (Csapcsár) - Dreska (Makai), Pécsi - Báles A., Kásler Bence, Ács (Bognár M.) -

Flavio (Báles I.). Vezetőedző: Pécsi László

Lajoskomárom: Barabás – Juhász M., Orosz, Csörgei, Kővári B. - Gergye, Dudar E. (Deák), Czéhmeiszter (Labossa), Kövecses - Victor (Németh Á.), Varga F. Vezetőedző: Dopuda Igor

Gól: Flavio (58.)

Jók: Tolnai M., Báles Zs., Flavio ill. senki

A 16. percben Báles András gyanús körülmények között elesett a büntetőterületen belül, ám az eset következmény nélkül maradt. A 37. percben egy kapu előtti kavarodás után Ács Krisztián 11 méterről alig lőtt mellé. Majd ugyanő a 44. percben nagy helyzetben a lajosi kapu fölé lőtt. Az 58. percben felszabadítással egyenértékű szöktetést kapott Da Silva Flavio, aki a rosszul kifutó Barabás József mellett 35 méterről az üres kapuba gurított, 1-0. A 61. percben Flavio ugratta ki Báles Andrást, aki az újfent rosszul kimozduló kapus felett éles szögből a kapura ívelt, de egy védő a gólvonalról tisztázott. A 63. percben Báles A. laposan gurított be a jobb oldalról Kásler Bence elé, akinek lövését Barabás biztosan hárította. A 93. percben nyomtak a lajosiak, s az utolsó percben ziccerhelyzetet tudtak kialakítani, amit azonban mellé lőttek.

A stabilan védekező Csór annak ellenére aratott meglepetés győzelmet,

hogy a vendégek az utolsó pillanatban egyenlíthettek volna.

Tudósított: Csete Krisztián

Tóvill-Kápolnásnyék – Sárosd 0–5 (0–1)

Kápolnásnyék, 150 néző

Vezette: Nemes Attila.

Tóvill-Kápolnásnyék: Tatai – Kharboutli Noor (Molnár G.), Őz, Lipóth, Varga József - Katona (Peng), Pigler, Venczel, Csörge – Czottner Á., Ódor (Varga D.). Vezetőedző: Höltzl Richárd

Sárosd: Rigó – Gráczer M., Hushegyi, Lakakisz (Vachler), Reicheld - Majláth (Buza), Schnierer (Dvéri), Pribék, Szekeres (Szabó V.) - Vámosi (Susa), Szabó N. Vezetőedző: Rauf Dávid

Gól: Majláth (3., 51., 53.), Czottner (47., öngól), Lakakisz (61.)

Jók: Csörge, ill. Majláth, Lakakisz, Pribék

A 2. percben Majláth Henrik 28 méterről értékesítette a szabadrúgását, 1-0. Majd Varga Józsefnek volt egy ígéretesebb helyzete azonban kimaradt ez a lehetőség. A szünet után, a 47. percben egy szabadrúgás után Czottner Ádám csúsztatott saját kapujába, 0-2. Az 51. percben ismét Majláth állt egy szabadrúgás mögé, és újabb gólt ünnepelhetett, 0-3. Az 53. percben szintén Majláth volt a főszereplő, aki ziccerben nem hibázott, 0-4. Az i-re a pontot Lakakisz Nikolaosz tette fel, aki egy kavarodás után talált a kapuba, 0-5.

Tudósított: Höltzl Richárd

A góllövőlista állása:

1. Tóth Tibor (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 19 gól

1. Gere Zoltán (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 18 gól

3. Venczel Zsolt (Tóvill Kápolnásnyék) 13 gól