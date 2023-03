Az U14-es és az U16-os korosztályok négy és ötpróbájával zárult a fedett pályás idénye az atlétáknak. A kétnapos seregszemlén 23 versenyzővel képviseltette magát az ARAK. A 14-15 évesek kétnapos viadalában szereplő négy fehérvári fiú, Skoumal Zalán, Fliszár Levente, Kertész Kálmán és Tölgyesi Zénó szinte minden versenyszámban egyéni csúcsot javítottak. A 60 gát, távol és súlylökést követően az első napot már a dobogón zárta a csapat. A végig szoros csatában a záró számban gyökeresen fordult az addigi sorrend. A legjobb futóeredményeket Borsányi Zoltán tanítványai érték el, melynek köszönhetően a dobogó tetejére állhatott az ARAK csapata.

Egyéniben Skoumal Zalán hatodik, Fliszár Levente hetedik, Kertész Kálmán nyolcadik, Tölgyesi Zénó a huszadik helyen zárt. Az U14-es fiúk is érmet nyertek, ahol három különböző változatból állt össze a csapateremény. Az egyéniben a B változatban a dobogóról éppen lemaradó Grósz Zsombor, a C változatban az ötödik helyen végzett Kertész Zete, valamint az A változatban a hetedik helyen záró Szente Dominik triója ezüstérmet szerzett. Hetedik helyen zárt Keserű Tamás is a B változatban. A lányok is kitettek magukért, hatodik lett a B változatban Zsigmond Emma, nyolcadik a C változatban Simon-Pörgye Száva, az A változatban pedig Képli Zsófia került a csapatba a tizenhetedik helyével. Az ARAK U14-es lány egysége a hatodik helyezést érte el. Szabó Niobé a B verzió hetedik helyén zárt.

További igen értékes helyezések a változatonként 50-60 fős mammut mezőnyben: 12. Szabó Eszter, 14. Árva Zalán és Görgicze Kolos, 15. Balogh Lili, 17. Molnár Zulejka, 19. Németh Lili, 20. Képli Zsanett, 25. Sárközy Zsófia, 28. Zsédely Liza, 32. Balázsik Jázmin, 44. Harangi Júlia.

A fedett szezont követően a március 18-ai hétvégén már a mezei futók mérik össze országos bajnokságon felkészültségüket.