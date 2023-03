KÖZÉP CSOPORT

2023. április 2., vasárnap 16:00

Szekszárdi UFC (11.) – Dunaújváros FC (5.)

Szeptemberben különösebb gond nélkül lépett az Újváros a Tolna vármegyei gárdán, 3-0-ra megnyerve a találkozót. Az akkori keretből Székely Benedek, Ferenczy Máté, Molnár László maradt meg hírmondónak a piros-fehéreknél, úgyhogy a kicserélődött csapat jelen állás szerint egy pontra jó lehet.

Iváncsa KSE (1.) – Monor (12.)

A tabellát a Hódmezővásárhelyi FC előtt egy ponttal vezető Iváncsa KSE ősszel idegenben 1-0-ra győzte le Madarász Bence találatával a monori együttest. Minden esélye megvan arra a piros-fehér alakulatnak, hogy ezúttal is bezsebelje a pontokat – már csak azért is, mert ellenfelük elhagyva a hazai pályát tizenkét meccsből csak négyet nyert meg.

NYUGATI CSOPORT

2023. április 2., vasárnap 11:00

Puskás Akadémia FC II. (4.) – Gyirmót FC Győr II. (15.)

A PAFC II. a két csapat előző összecsapásán erőt demonstrált 5-0-as győzelmével, és nagy valószínűséggel most sem a vendégek felé billenhet a mérleg nyelve. A felcsútiak stabilan a negyedik helyen állnak öt ponttal az előttük álló Nagykanizsa FC mögött, és néggyel a III. ker TVE előtt.

2023. április 2., vasárnap 16:00

Budaörs (8.) – Mol Fehérvár FC II. (10.)

A Budaörs szerdán meglepte a Bicskei TC együttesét otthonában, míg a Vidi II. már az 1. percben eldöntötte a ZTE FC II. elleni meccset a hétközben, ezzel az eredménnyel elégedett lenne most is Imrik László a piros-kékek vezetőedzője. Erre jó alapot adhat, hogy ősszel Sóstón 2-1-re nyertek a fehérváriak Batizi-Pócsi Balázs és Menyhárt Zsombor góljainak köszönhetően.

Csornai SE (17.) – Bicskei TC (7.)

A csapatok az első körben igen fordulatos találkozón 2-2-es végeredménnyel zártak, mely végsőkig kiélezett volt, mivel a 105. percben lőtt góllal még a Csornai SE látszott befutónak, ám két perccel később Sóron Tibor egyenlíteni tudott. A kisalföldi legénység korántsem annyira acélos otthonában, így a Bicske számára nem elérhetetlen, hogy győzelemmel térjen haza.

III. Kerületi TVE (5.) – Móri SE (19.)

A Móri SE csapata biztosabban áll a lábán tavasszal, bizonyítja ezt, hogy az előző játéknapon Budaörsről hazavitték mindhárom pontot. Bozai Attila vezetőedző tanítványaira nem vár sétagalopp Óbudán, hiszen a III. ker TVE az eddigi tizennégy pályaválasztóként lejátszott meccséből nyolcat megnyert, és csupán háromszor kapott ki. Ősszel móri szempontból csúnya vége lett a találkozójuknak, 5-0-ra győzött a fővárosi legénység.