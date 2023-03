A kék-fehérek három, magabiztos győzelem után fogadták a tabellán utolsó nyíregyháziakat, egyértelműen a győzelem reményében. A bajnoki összecsapás első tíz percében a vendégek többször vezettek, a második negyedben a házigazdák egyértelmű fölénybe kerültek, ahogy múlt az idő, egyre nagyobb volt a különbség a felek között. Végül magabiztos, 103-84-es sikert arattak a fehérváriak.

- Felkészülten vártuk a meccset, az elmúlt napokban is keményen dolgoztak a srácok az edzéseken - mondta a koronázóvárosiak vezetőedzője, Alejandro Zubillaga. - Közösen harcolunk a céljainkért, együtt vagyunk, jó a hangulat körülöttünk, nem csak a csapatban, a klubházban is, mindenki hozzátesz valamit, ez pedig fontos az eredmények szempontjából. Drukkereink ismét mellettünk álltak, buzdításukkal megint sokat segítettek, köszönettel tartozunk nekik. A legfontosabb a győzelem volt, amit meg is szereztünk. Nem kezdtünk jól, az első negyedben nem igazán ment, aztán mi diktáltuk a tempót. Tartottuk a ritmust, nem játszottunk túl jól, de rosszul sem, végig irányítottuk az összecsapást. Így kell folytatnunk, három, nagyon nehéz meccsünk jön, szeretnénk ugyanígy szerepelni. Egyetlen mérkőzés sem könnyű az élvonalban, de most különösen nehéz találkozók következnek, a Debrecen, a Szolnok és a Falco ellen. A Nyíregyházának a szezon további szakaszában minden jót, eredményes szereplést kívánok.

Érthetően nem volt túlzottan feldobott a vendégek trénere, az északmacedón Darko Radulovic.

- A bajnokság egyik legjobban védekező csapata ellen kellett játszanunk, ráadásul támadásban is rendkívül erős az Alba. Fizikálisan fölénk nőttek, nagyon magas szinten kosárlabdáztak, nem könnyű velük felvenni a ritmust. A házigazda játék minden elemében jobb volt nálunk, megérdemelte a győzelmet, nekünk a folytatásban jobban kell játszanunk, olyan meccseink következnek, amelyeket megnyerhetünk. Egy hét múlva a Honvédot fogadjuk hazai pályán, az a derbin győznünk kell.

Az albások csapatkapitánya, Vojvoda Dávid 18 ponttal járult hozzá a sikerhez.

- Gratulálok a csapatnak, ismét fontos győzelmet arattunk, zsinórban negyedszer. A kötelező győzelmek általában nehezek, ez most is bebizonyosodott, az első negyedben nem igazán találtuk a ritmust, aztán átvettük az irányítást. Tudunk ennél jobban játszani. A Nyíregyháza ellen is megérdemelten nyertünk, mindenki megtette a magáét. Nagyon kemény sorozat jön, immár azokra az összecsapásokra fókuszálunk.

A vendégek fiatal bedobója, Kiss Benedek 7/3 pontot jegyzett az összecsapáson.

- Az Alba megérdemelten győzött, gratulálok a hazaiaknak. Jól kezdtük a mérkőzést, támadásban megtaláltuk a megfelelő helyzeteket, védekezésben voltak kisebb hibáink, de az első negyedben ez nem volt számottevő. A második negyedben sok, gyorsindításos kosarat kaptunk, ellépett az ellenfél, a félidőben pedig az öltözőben maradtunk, könnyű kosarakat kaptunk. Megint a támadó lepattanókkal voltak gondjaink, ahogy a korábbi mérkőzésen is.